Luca Argentero, compagno Cristina Marino/ Dopo Nina Speranza arrivano le nozze?

Il 20 maggio sarà per sempre un giorno indimenticabile per Luca Argentero. È quello in cui per la prima volta ha potuto tenere tra le sue braccia Nina Speranza, la sua prima figlia. Cristina Marino ha dato alla luce la loro piccola, cosa annunciata su Instagram con una dolce foto e un benvenuto accolta dai tantissimi amici e fan dei due attori. Proprio di recente, a Verissimo, è stata riproposta l’intervista rilasciata prima da Luca e poi da Cristina in cui si è proprio parlato del figlio in arrivo ma anche del matrimonio. I due, al momento, non sono infatti sposati ma potrebbero fare il grande passo tra non molto. “Non c’è una data – aveva dichiarato Argentero a Storie Italiane -, prometterlo di comunicarvela per tempo. La vita è fatta per fare bei progetti. Ho sempre detto che affrontare il mondo in due è sempre meglio.” aveva poi aggiunto.

Luca Argentero papà: in arrivo il matrimonio con Cristina Marino?

L’imminente arrivo di Nina Speranza, la loro bambina, ha poi momentaneamente modificato i loro piani. “Non c’è fretta, c’è l’amore e ci sarà una creatura” ha infatti di recente dichiarato Argentero in merito al matrimonio. Insomma, il progetto rimane, la data per ora non c’è ancora. L’amore per la sua Cristina Marino, d’altronde, è davvero indescrivibile. “Cristina è sana dentro e fuori. – ha infatti dichiarato – È affettuosa, ha un modo anche un po’ antico di prendersi cura. Io e Cristina – ha poi concluso l’attore – abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”.



