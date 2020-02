Luca Argentero compagno Cristina Marino/ “È questa la vita che sognavo da bambino?”

Luca Argentero, compagno di Cristina Marino e sex symbol, diventerà papà entro l’estate. L’ex gieffino, nel frattempo, continua a dedicarsi al suo lavoro, tanto che nelle scorse ore è stato ospite di Radio Monte Carlo per presentare agli ascoltatori lo spettacolo, in scena al teatro Manzoni di Milano, “È questa la vita che sognavo da bambino?”, nel quale il torinese parla di tre personaggi che hanno influito sulla sua esistenza e su quella di tanti, tantissimi altri italiani. Si tratta, nello specifico, di tre stelle del passato sportivo nazionale: lo sciatore Alberto Tomba, preso a modello dall’attore “per l’empatia che era stato capace di suscitare”; il ciclista Luigi Malabrocca, scelto poiché era “la maglia nera” del ciclismo, in quanto collezionava sempre ultimi posti; Walter Bonatti, il leggendario alpinista che insegna che anche i limiti più grandi possono restringersi fino a scomparire al cospetto della forza di volontà umana. Al di là dell’impegno teatrale, Luca Argentero si è reso di recente protagonista di un’opera di solidarietà, che testimonia la sua spiccata attenzione verso le situazioni più difficili che si snodano attorno a lui.

LUCA ARGENTERO COMPAGNO CRISTINA MARINO: GRAZIE A LUI RINASCERÀ IL VILLINO CAPRIFOGLIO

Luca Argentero e il suo grande cuore, dicevamo. Sì, perché, grazie alla sua onlus “1 Caffè”, che coordina unitamente a Beniamino Savio, ha scelto di accettare la sfida relativa al rilancio del Villino Caprifoglio, costruzione situata a Torino nel Parco del Valentino: “Il nostro obiettivo – ha dichiarato la responsabile, Silvia Meacci, all’edizione torinese de “Il Corriere della Sera” – è diffondere la cultura del dono, che può essere economico, di tempo, di servizi e beni; la vision è quella di rendere il mondo migliore attraverso piccoli gesti quotidiani. Ogni settimana sul nostro portale viene aperta una campagna di raccolta fondi a favore del progetto che ci viene presentato: a tutto quanto, noi aggiungiamo 500 caffè simbolici (500 euro) ogni settimana”. Ma come pensano Argentero e “soci” di restituire vitalità al Villino? “Vogliamo ristrutturarlo e farlo diventare la nostra nuova sede, nella quale organizzare un palinsesto di eventi per i cittadini, mostre, attività per gli anziani ma anche legate a ricorrenze come il weekend dell’arte o San Giovanni”. Per la gioia di abitanti e associazioni del capoluogo sabaudo.

