Luca Argentero/ Da Cristina Marino a Pierdante Piccioni: le sorprese per Canzone segreta

Questa sera, martedì 20 aprile, su Rai 1 va in onda l’ultimo appuntamento con “Canzone segreta”. Nel finale di stagione verranno riproposte le sorprese musicali più riuscite della prima stagione tra cui quella a Luca Argentero. Nei giorni scorsi sono iniziate le riprese della serie tv, diretta da Ferzan Ozpetek, ispirata al film “Le fate ignoranti” del 2001. La serie, in otto episodi, uscirà per Disney sul canale Disney Plus. Il film, con Stefano Accorsi e Margherita Buy, racconta la storia di Massimo, che rimane ucciso in un incidente d’auto. La moglie Antonia scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con Michele. Nella serie Luca Argentero interpreterà il ruolo di Massimo, mentre Cristiana Capotondi quello di Antonia. Eduardo Scarpetta sarà invece Michele. Nel cast anche Carla Signoris, Serra Yilmaz, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Deniz Burak, Paola Minaccioni, Filippo Scicchitano, Lilith Primavera. Le aspettative sono alte e la serie è già attesissima dai fan. Argentero ha già lavorato con il regista turco nel film “Saturno contro” del 2007: “Ferzan in versione angelo custode… Perché alla fine è sempre stato così…”, ha scritto l’attore pubblicando su Instagram una foto insieme a Ferzan Ozpetek.

Cristina Marino, compagna Luca Argentero/ "Ho detto 'è lui' quando ho aperto il frigorifero a casa sua"

Luca Argentero: la sorpresa di Cristina Marino a “Canzone segreta”

Luca Argentero è stato ospite della prima puntata di “Canzone segreta”, lo show condotto da Serena Rossi su Rai 1. Seduto sulla poltrona bianca, l’attore torinese ha assistito alle sorprese preparate per lui con le sue due canzoni del cuore: la prima è “Sexy Tango” di Fabio Concato dedicata a sua figlia Nina Speranza, nata a maggio 2020, mentre la seconda è “Ocean Drive” di Duke Dumont che gli ricorda l’incontro con la sua compagna, Cristina Marino. Argentero ha anche ricevuto un messaggio da Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato il personaggio di Andrea Fanti nella fiction “DOC – Nelle tue mani”: “Quando ci siamo incontrati ero un po’ intimorito, ma poi abbiamo iniziato a lavorare insieme, ti ho mostrato le radiografie del mio cervello, i danni che erano stati procurati e aa amicizia siamo passati ad una fratellanza, più il tempo passava più l’amicizia si è trasformata in qualcosa di più sei un bravo attore, ma sei una gran bella persona e tutti quelli che ti conoscono lo sanno bene”.

