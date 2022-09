Luca Argentero dal debutto a Striscia la Notizia allo “stop” di DOC Nelle tue mani/ Ricci lo convinto così…

Luca Argentero debutta a Striscia La Notizia

Luca Argentero ospite di Verissimo alla vigilia della sua prima volta come conduttore a Striscia La Notizia, il tg satirico campione d’ascolti dell’access prime time di Canale 5. L’attore di “Doc – Nelle tue mani” è pronto a debuttare accanto ad Alessandro Siani dietro il bancone del tg satirico, da sempre appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori. Fortemente voluto dall’ideatore Antonio Ricci, Argentero intervistato da La Stampa ha dichiarato: “mi affiderò all’esperienza di Alessandro che mi ha accolto come un capo comico e Antonio come un capofamiglia. Ho banalmente ricevuto una telefonata di Antonio Ricci che mi ha chiesto di inaugurare la nuova stagione e l’ho vissuta come una vera lusinga condita da una promessa: non sarei stato in diretta e alle 20,30 sarei stato a casa con la mia famiglia. Impossibile dire di no”.

Non solo, parlando proprio della presenza delle veline ha aggiunto: “sono imprescindibili da Striscia, danno il senso del varietà e della leggerezza e comunque finché se ne parla, vuol dire che il senso ce l’hanno. Aggiungo che ci sono migliaia di ragazze là fuori che vorrebbero fare le ballerine e qui da noi, quelle che ce la fanno, trovano un ambiente sano”.

Luca Argentero e il successo di DOC Nelle tue mani

Per Luca Argentero l’arrivo a Striscia La Notizia rappresenta un nuovo importantissimo traguardo nella sua straordinaria carriera. Reduce dal grandissimo successo di critica e pubblica della fiction cult “Doc – Nelle tue mani”, l’attore ha detto: “non mi sono mai preoccupato di numeri e di audience, non faccio quel lavoro e il numero è solo una cartina tornasole della bontà di quello che fai. Nel caso di DOC sono stati dei numeri talmente inaspettati da lasciare basiti. Una serie sui medici andata in onda durante il primo lockdown. A proposito di numeri poteva essere una tragedia. Ho imparato a fregarmene perché i numeri non dipendono solo dalla bontà della tua performance ma da una serie di variabili”. Sembra però che si sarà da attendere per la terza stagione dei DOC Nelle tue mani, le riprese sembra siano rimandate nel 2023…

Infine tornando a parlare di Striscia La Notizia, dove sarà conduttore per una sola settimana per poi lasciare il testimone a Vanessa Incontrada, ha detto: “a Striscia la Notizia non si può essere diversi da se stessi anche se ho scoperto che doppiando i servizi ho realizzato, facendoli, che Striscia ha un linguaggio al quale ti devi comunque adeguare. Tutto è esasperato e tutto grande, esattamente l’opposto della recitazione a teatro o al cinema dove devi quasi sussurrare”.











