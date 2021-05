Luca Argentero/ Dalle Fate Ignoranti a Doc nelle tue mani, dopo la paternità…

Luca Argentero papà amorevole di Nina Speranza

Anno intenso per Luca Argentero che, nonostante il lockdown e le restrizioni, ha avuto modo di godere di un grande successo grazie alla fiction Rai, Doc Nelle tue mani, e anche della sua paternità. Proprio un anno fa l’attore dava l’annuncio della nascita della sua bambina e oggi sarà in tv in occasione di una partita importante quella promossa da Gilette a favore della lotta contro la violenza sulle donne, chi meglio di lui adesso può ergersi a difesa del genere femminile specie adesso che ha una bambina da proteggere e una futura donna da crescere?

Luca Argentero e la compagna attrice Cristina Marino sono diventati genitori un anno fa della piccola Nina Speranza Argentero e sicuramente questa è stata la notizia più bella in un anno complicato e doloroso un po’ per tutti. L’attore ha approfittato di lockdown e restrizioni per rimanere accanto alla compagna e alla figlia il più possibile ma adesso gli impegni chiamano.

Luca Argentero torna sul set: dalla serie Le Fate Ignoranti a Doc nelle tue mani

Fino a qualche giorno fa, Luca Argentero era impegnato sul set della serie tv de Le Fate ignoranti, il film che in effetti ha lanciato la sua carriera quando tutti ancora lo etichettavano come un ex del Grande Fratello, e poi si è spostato subito nelle corsie di Doc nelle tue mani. Luca Argentero presto sarà impegnato a mettere insieme gli episodi della prossima stagione del medical drama ma siamo sicuri che per lui ci sarà un intenso periodo di lavoro per via di tutto quello che è stato rimandato in questi mesi. Questo non gli permetterà di stare accanto alla piccola Nina e a Cristina Marino come prima ma siamo sicuri che riuscirà a non far sentire la sua mancanza alle sue donne, le stesse che questa sera difenderà in tv.

