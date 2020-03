Luca Argentero/ “Doc Nelle tue mani? Un onore essere un medico così…” (Domenica In)

Luca Argentero presenta oggi pomeriggio, in collegamento video a Domenica In, Doc – Nelle tue mani, la fiction che, a partire da giovedì 26 marzo, lo vedrà calarsi nei panni di un medico. La storia, liberamente ispirata alla vicenda del dottor Pierdante Piccioni, il primario di Pronto soccorso che dovette laurearsi una seconda volta, dopo un incidente che gli ha cancellato la memoria dei tredici anni precedenti, narra di un medico, interpretato da Argentero, che si risveglia dal coma e non ha più memoria di ciò che è accaduto. Una storia, che per uno strano scherzo del destino, si incrocia anche con l’emergenza coronavirus, nella quale il dottor Piccioni è attualmente impegnato in prima linea presso l’ospedale di Lodi. “La nostra storia non ha nulla a che vedere con il coronavirus – spiega l’attore intervistato da DiPiù – ma è un onore per me interpretare un medico così coraggioso”.

SET SOSPESO PER CORONAVIRUS, ARGENTERO: “DOBBIAMO ANCORA FINIRE LE RIPRESE”

In un periodo in cui l’emergenza da coronavirus ha travolto le vite degli italiani, Luca Argentero spera di poter donare, con la fiction Doc – Nelle tue mani, quel pizzico di serenità che manca ormai da tempo: “mi auguro – spiega infatti l’attore al settimanale DiPiù – che la nostra fiction regali qualche serata lieta ai telespettatori. Saranno otto puntate; per adesso andranno in onda le prime quattro, mentre le altre quattro saranno trasmesse più in là, perché ancora dobbiamo finire le riprese”. Anche se distante dai temi relativi al coronavirus, la fiction che vede come protagonista Luca Argentero ha subito profondamente l’emergenza che nelle ultime settimane ha travolto l’Italia e il mondo intero: “Ci mancava una settimana di lavoro quando, nei giorni scorsi – spiega l’attore – la produzione ha fermato tutto e ci ha mandati tutti a casa per via del coronavirus. Non appena sarà possibile – aggiunge Argentero – torneremo sul set per girare le ultime scene”.

LUCA ARGENTERO PRESTO PAPÀ: “NESSUNO ROVINERÀ LA MIA FELICITÀ”

Fra poche settimane Luca Argentero diventerà padre per la prima volta. La sua compagna, Cristina Marino, è infatti in attesa del loro primo figlio, un’attesa resa meno serena dalla recente emergenza da coronavirus: “Il primo pensiero è stato quello… ‘Che sfortuna, proprio non ci voleva’”, spiega l’attore a DiPiù condividendo il suo stato d’animo di fronte allo stato attuale. “Ma sono ottimista – aggiunge – niente e nessuno rovinerà la felicità per questo momento”. Lontano dal set, Luca Argentero passerà l’isolamento accanto alla sua compagna: “Un po’ di riposo forzato farà solo bene al pancione. E intanto – precisa l’attore – spero che i telespettatori si appassionino a Doc – Nelle tue mani. Io – aggiunge – non vedo l’ora che questo momento così drammatico passi, per rimettere piede sul set e girare il finale”.



