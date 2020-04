Luca Argentero/ “Doc una storia incredibile, emozionato per l’arrivo del bebè”

Luca Argentero è uno dei grandi protagonisti della televisione in queste settimane. E’ andata infatti in onda giovedì scorso la prima puntata della fiction “Doc”, dove il protagonista è appunto il noto attore italiano, ex concorrente del Grande Fratello. “È difficile raccontarti tutta l’evoluzione – le parole di Argentero – quando noi abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto un anno fa, non avevamo idea di quanto fosse significativo quel camice in questo momento storico. La cosa più interessante è che questa è una storia vera e l’avvicinamento al personaggio è stato molto interessante perchè avevo di fronte appunto il reale personaggio. Una preparazione molto difficile perchè appunto la storia era vera e anche perchè ci siamo dovuti immergere in una realtà molto specifica e tecnica come quella dell’ospedale”.

LUCA ARGENTERO: “NON SPOILERO NULLA PER STASERA”

Questa sera andrà in onda la seconda puntata della fiction, ma Argentero non vuole anticipare nulla: “Non spoilero nulla per stasera – ha detto ridendo – è talmente ricca di intrecci, sorprese, storie, che anticipare qualsiasi cosa vorrebbe dire rovinare un po’ la visione, è solo un invito a continuare a seguirci perchè è davvero una storia incredibile, ne vedrete delle belle”. Argentero è ovviamente a casa in questo periodo, assieme alla sua compagna, incinta: “Sto vivendo questo momento con grande rispetto per tutte le persone che si stanno adoperando per risolvere questa situazione – le sue parole – come ho già detto mi ritengo un privilegiato perchè posso stare a casa e quindi è un invito a chi ha il privilegio di poter stare a casa, rispetto a tutte quelle persone che lavorano, quindi è un dovere oltre che un privilegio. Lo sto vivendo anche con grande gioia perchè è un bellissimo momento della mia vita e c’è anche un pelo di ansia, un po’ di preoccupazione, ma sono ovviamente emozionato. Penso che la cosa più difficile da gestire sia l’idea di non avere un orizzonte temporale deciso, il fatidico giorno in cui ci diranno che tutto quanto è passato: bisogna avere pazienza, equilibrio e autocontrollo, gestire questo momento con calma e raziocinio”. Infine un appello: “Banalmente da attore l’unica cosa che posso fare concretamente è regalare un po’ di distrazione davanti alla televisione, e questo è parte dei messaggi che mi stanno arrivando in questi giorni, allo stesso tempo l’invito è di stare a casa, continuare a rispettare questo momento, tenendo conto di quelle persone che vivono un momento complesso. Appuntamento a questa sera, 21.25 Rai Un – conclude – seconda serata di “Doc”, e aspetto dei commenti, anche tuoi (si rivolge a Eleonora Daniele ndr) mi raccomando”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA