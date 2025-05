Luca Argentero torna in tv tra gli ospiti dello speciale de “L’Eredità“ condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. L’attore, protagonista della fiction campione d’ascolti di Doc nelle tue mani, è pronto a mettersi in gioco in compagnia della moglie Cristina Marino e di tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Da ex concorrente del Grande Fratello ad attore di successo acclamato da critica e pubblico. Luca Argentero nel corso degli anni ha saputo studiare e cercare la sua strada che l’ha portato ad affermarsi come attore grazie a film e serie tv amatissime dal pubblico. Dalle pagine di Vanity Fair l’attore ha dichiarato: “dopo Doc ho capito cosa significa vivere a contatto con la responsabilità”.

Luca Argentero, ex marito di Myriam Catania/ Perché si sono detti addio e in che rapporti sono oggi

Oggi ogni scena viene rifatta finché non viene buona, poi certo il risultato finale se piaccia o meno al pubblico non si può prevedere: “se quello che va in onda non è intrattenente, o una persona non ha riso o non si è emozionata, pazienza”.

Luca Argentero: dal successo di Doc nelle tue mani ai figli

Luca Argentero ha sottolineato come il suo lavoro sia sicuramente differente da quello del primario Andrea Fanti a cui presto voce e volto in “Doc nelle Tue Mani”. “Se si sbaglia una cura o un intervento chirurgico, è diverso. C’è chi vive con una grande responsabilità” – precisa l’attore consapevole di fare un lavoro bellissimo, un vero e proprio lusso. “Fare quello che faccio è sempre meglio che lavorare” – ha detto Argentero che ha confessato anche di non avere tante preoccupazioni rispetto ad un lavoro “classico”.

Cristina Marino, chi è moglie Luca Argentero? "Conosciuti per un aereo perso"/ "Sotto una palma abbiamo..."

L’attore, diventato papà in età adulta, è sempre consapevole del tempo che passa. “Ho avuto i miei figli a 40 anni e la variabile del tempo sfuggente la percepisco” – ha detto Argentero che oggi vede crescere e cambiare i suoi figli . “Mi rendo conto di più dello scorrere del tempo e ho un’urgenza nell’utilizzarlo bene e nell’averne il più possibile” – ha concluso l’attore.