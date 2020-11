Luca Argentero e Beppe Fiorello, torna la pace dopo la lite?/ “Clamore mediatico…”

Luca Argentero seppellisce l’ascia di guerra e perdona Beppe Fiorello? Sembra che la diatriba che ha infiammato i social e i siti web specializzati in quest’ultima settimana, sia destinata a finire nel dimenticatoio e tutto perché i due protagonisti si sono sentiti e hanno chiarito smontando così quello che è diventato un vero e proprio caso mediatico, almeno sui social, ma a cui lo stesso Doc ha dato adito continuando a rispondere a tono ad alcuni commenti dopo il post, un po’ infelice, del collega siciliano. Per chi non avesse seguito, tutto è nato quando Beppe Fiorello si è detto felice per aver azzardato un po’ con il suo personaggio in Gli Orologi del Diavolo ma sottolineando anche alcuni passaggi di una recensione in cui si parla della sua poca voglia di ripiegare su temi sicuri, come medici e infermieri.

Luca Argentero e Beppe Fiorello, torna la pace dopo la lite social?

A quel punto in molti hanno letto nelle parole di Beppe Fiorello (che lui stesso ha poi cancellato) una chiara frecciatina a Luca Argentero che ha fatto notare nei commenti di essersene un po’ accorto. E poi? Sulla questione è calato il silenzio almeno fino a questo momento quando, a Fanpage.it, l’attore ha spiegato di aver sentito il suo collega siciliano e che insieme si sono fatti una bella risata per il clamore mediatico che si è creato intorno alla questione: “A me fa sorridere perché le cose diventano sempre molto più grandi di quello che in realtà sono. Penso che sia sinonimo di grande passione per il proprio lavoro, quando uno sostiene, difende o giustifica delle scelte… Magari uno si lascia prendere dall’entusiasmo e dice una parola in più invece che una in meno. Beppe è una persona che stimo.. È il clamore che scatta che fa sorridere”. Tutto è finito bene quindi per loro?



