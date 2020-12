Luca Argentero e Cristina Marino/ “Ci sposeremo prima della prossima estate”

Luca Argentero e Cristina Marino si raccontano nella nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La coppia è felicemente innamorata da circa 3 anni; un amore travolgente e passionali che quest’anno è stato suggellato dalla nascita della piccola Nina. Tutto è cominciato nel 2017 quando i due attori si sono incontrati sul set di Vacanze ai Caraibi; un incontro che però non ha fatto scattare il classico colpo di fulmine come ha raccontato Cristina durante un’intervista rilasciata a Confidenze. “Ci siamo visti la prima volta sul set di Vacanze ai Caraibi e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico” – ha detto l’attrice che qualche tempo dopo si è trasferita a Roma. “Abitavo da un’amica e cercavo un appartamento. Lui mi ha invitata a cena a casa sua e alla terza volta che ci sono andata mi sono fermata. La convivenza è andata subito bene. L’unico compromesso che ho dovuto accettare è che per tutti sarò sempre la compagna di Argentero” – ha sottolineato con un pò di ironia l’attrice che è follemente innamorata dell’ex concorrente del Grande Fratello.

Luca Argentero e Cristina Marino: “stiamo organizzando il matrimonio”

Luca Argentero e Cristina Marino si amano sempre di più. Un amore sicuramente rinvigorito dalla nascita della piccola Nina e la coppia non nasconde che sta pensando al matrimonio. “Stiamo organizzando il matrimonio. Ci sposeremo prima della prossima estate, mi piacerebbe che fosse una festa d’amore” ha confessato l’attrice proprio negli studi di Verissimo. Non solo, Cristina ha anche parlato di come la nascita di Nina abbia cambiato le proprie vite: “diventare genitori ti fa cambiare le priorità e aumentano le responsabilità, è un’esperienza unica anche se la credevo più facile. Perché il nome Nina Speranza? Sono i due nomi delle nostre nonne, a me e a Luca piaceva l’idea. Luca è un mammo”. Un amore importante, anche se il bell’Argentero come tutti ha qualche difetto. A rivelarlo è stata proprio Cristina: “direi che non ha difetti, a parte che forse è un po’ permaloso. Siamo diversi: io fumantina e poco diplomatica, lui misurato e pacato. Ma mi sta insegnando a mantenere la calma”.



