Luca Argentero e Cristina Marino genitori: è nato il secondo figlio/ Scelto un nome molto particolare

Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis: è nato Noè Roberto

Grande gioia per Luca Argentero e Cristina Marino: ieri 16 febbraio è nato il loro secondo figlio. Fiocco azzurro per la celebre coppia del mondo dello spettacolo, che ha già una bambina, Nina Speranza, che oggi ha circa tre anni. A dare l’annuncio del lieto evento è stato il settimanale CHI, diretto da Alfonso Signorini, con un post pubblicato su Instagram.

È proprio il post in questione a svelare il nome molto particolare che la coppia avrebbe scelto per il secondogenito: “Secondo indiscrezioni il nome dovrebbe essere Noè Roberto“. Un nome dal sapore biblico dunque quello scelto per il bambino da Luca Argentero e Cristina Marino, coppia che, dopo l’uscita del post, ha ufficializzato la notizia e anche il nome del bebè con dei dolcissimi post pubblicati su Instagram.

Luca Argentero e Cristina Marino: dall’annuncio della gravidanza alla nascita del bebè

Ricordiamo che l’annuncio della seconda gravidanza di Cristina Marino è arrivato lo scorso settembre. L’attrice aveva poi mostrato per la prima volta il pancione sfilando sul red carpet del Festival di Venezia. Non sono quindi mancate le domande curiose dei fan sul sesso di questo secondo figlio in arrivo ed era stata proprio la Marino a suggerire, con uno scatto con didascalia “Il Sole dentro“ – che potesse essere in arrivo un’altra bambina. Poi però, in un intervista rilasciata tempo dopo al settimanale Grazia, aveva svelato che il nascituro sarebbe stato un maschio.

“Con il cuore pieno d’amore” è la frase che Luca e Cristina hanno accompagnato alla foto con annuncio della nascita del loro secondo bambino.

