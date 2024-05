Luca Argentero e Cristina Marino, la figlia Nina compie 4 anni/ Festa in grande al Parioli Garden

Luca Argentero e Cristina Marino hanno festeggiato il compleanno della figlia Nina Speranza, circondati da amici e parenti stretti: “Per l’occasione la coppia ha organizzato un mini party all’aperto al Parioli Garden, ristorante con giardino all’Ippodromo di Milano (la stessa location dove due settimane c’erano Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a festeggiare il primo anno della figlia Celine Blue)” riporta il settimanale Chi.

Luca Argentero, chi è l'ex marito di Myriam Catania/ Perché è finito il matrimonio e i rapporti oggi

La coppia ha scelto, dunque, un compleanno wild all’insegna di giardini incolti e una natura incontaminata, rilassante. I paparazzi di Chi hanno fotografato la coppia intenta a organizzare la festicciola alla primogenita che compie 4 anni. Una splendida torta a due piani, coloratissimi cupcake e tanti palloncini per la piccola festeggiata.

Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero/ "Ci siamo innamorati nella peggiore versione di noi stessi"

Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il compleanno della figlia

Il servizio del settimanale Chi ha immortalato Luca Argentero Cristina Marino intenti ha preparare la festa alla piccola Nina Speranza, che ha compiuto 4 anni: “Lei, un bijoux di bambina con i boccoli biondi trattenuti nelle trecce, in completino di lino beige e giacchetta rosa antico, arriva in braccio alla mamma, pantaloni cargo verde militare, blazer oversize e cappellino, mentre il papà, in camicia e pantaloni leggeri e gilet da pescatore, pensa al piccolo Noè Roberto, il biondissimo secondogenito nato a febbraio dell’anno scorso” scrive il settimanale.

Cristina Marino 'in mutande' a La volta buona: "A mio marito Luca Argentero non piace"/ Imbarazzo con i jeans

Tra gli invitati non solo gli amichetti di Nina ma anche volti conosciuti quali: Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi, con i due bambini, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, Ludovica Sauer, moglie di Cattelan e le due bambine Nina e Olivia. Insomma, una festicciola in grande ma molto graziosa nella sua eleganza e semplicità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA