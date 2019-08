Luca Argentero e Cristina Marino/ Nudi in Salento? Lo scatto (di entrambi) è bollente

Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza in Salento hanno voluto condividere una cartolina “bollente”. “All i need is you” scrive lei condividendo una fotografia in cui compaiono insieme nudi (o almeno così pare…). L’attore ricambia postando una immagine molto simile. Questa volta sono in costume da bagno, letteralmente travolti l’uno dall’altra. La vacanza in Puglia per la coppia, proseguono a gonfie vele, testimoniando che tra loro l’amore procede a gonfie vele e tutto, a parte loro due, potrebbe sempre essere superfluo, vestiti compresi. Proprio lo scorso mese, tra le pagine del settimanale Chi, i paparazzi avevano già beccato la giovane promessa del cinema in topless sulle spiagge di Mykonos, sempre in vacanza con la sua dolce metà. La Marino in più di una occasione, ha avuto modo di palesare il suo essere totalmente a suo agio con il suo corpo, senza particolari tabù o inibizioni.

Luca Argentero e Cristina Marino travolti dalla passione

Cristina Marino e Luca Argentero stanno insieme ormai da tre anni. E proprio l’attore torinese, in più di una occasione ha svelato quanto la sua compagna sia stata in grado di rivoluzionare letteralmente la sua intera esistenza. La loro storia d’amore è cominciata poco dopo la separazione tra l’attore e l’ex compagna Myriam Catania. All’inizio, anche per questo motivo la loro unione è stata notevolmente chiacchierata. Argentero però, ha avuto modo fin dalle battute iniziali di smentire la possibilità di un eventuale tradimento ai danni della precedente compagna. Recentemente, proprio Cristina ha affermato di pensare all’attore, di 13 anni più grande, come a un vero punto di riferimento: “Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro. Per me è un punto di riferimento. La cosa che mi piace è che so di esserlo anche io per lui. Penso che se due persone si scelgono è perché si rispettano e si stimano”.

Visualizza questo post su Instagram •ALL I NEED IS YOU• #loveyou Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 26 Ago 2019 alle ore 1:23 PDT





