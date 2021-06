Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati/ Matrimonio in segreto, fuga in sidecar dopo il sì

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati a Città della Pieve sabato pomeriggio. E’ sicuramente questa la notizia del giorno soprattutto alla luce dell’evento che tutti ormai aspettavano da oltre un anno. I due attori hanno annunciato più volte il loro matrimonio ma anche il fatto che è slittato per via di quello che è successo tra pandemia e restrizioni. I due intanto si sono potuti dedicate alla piccola Nina Speranza e dopo aver annunciato di nuovo le nozze imminenti lo scorso marzo, sabato finalmente sono riusciti a dirsi sì al cospetto del sindaco della Città della Pieve, la città che li ospita ormai da anni. I due infatti stanno insieme da quattro anni e l’anno scorso hanno accolto la loro bambina, la stessa che ha potuto prendere parte, diciamo così, al ricevimento intimo che si è tenuto proprio nella villa di Luca Argentero.

I bene informai hanno rivelato che Luca Argentero e Cristina Marino hanno ospitato alcuni amici e parenti alla villa per un aperitivo prima delle nozze, che si siano sposati poi al Comune per il sì, e che in sidecar abbiano fatto poi il giro della città. Dopo il loro giro da neo sposi, i due attori sono tornati alla villa dove avrebbero cenato con parenti e amici, pochi intimi per una festa in totale privacy, proprio come piace ai due diretti interessati. Al momento i due non hanno ancora commentato, confermato o detto la loro su quanto è successo nel fine settimana, il resto lo scopriremo sicuramente nelle prossime ore.

