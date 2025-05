C’eravamo tanto amati: è il caso di Myriam Catania e Luca Argentero che sono stati una coppia dal 2009 al 2016. Entrambi attori, i due sono stati fidanzati per circa cinque anni fino alla decisione di diventare marito e moglie nel 2009. Purtroppo dopo pochi anni la coppia ha annunciato la separazione; una rottura inevitabile di cui la Catania ha parlato in diverse interviste e anche durante la sua partecipazione nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i due è stato un grande amore, visto che ancora oggi l’attrice lo ricorda con grande emozione come è successo quando, durante una intervista rilasciata a Caterina Balivo, ha dichiarato: “Luca ora vive al Nord, io l’avevo portato a Roma. Sono stati gli anni più belli della mia vita. È un po’ un capitolo chiuso ma conservo un bel ricordo”.

Cristina Marino, chi è la moglie Luca Argentero/ "Autenticità un modo di stare al mondo che mi piace"

Tra i motivi che avrebbero spinto la coppia a lasciarsi definitivamente sono state le ragioni principalmente dovute alla differenza di carattere, ma anche ad un rapporto che nel tempo si è deteriorato portandoli sempre di più ad allontanarsi. In realtà c’è chi parla della presenza di Cristina Marino, attuale moglie di Luca Argentero, come causa della fine del loro amore.

Simona Izzo: “Mia nipote Myriam Catania? ‘Accomunate’ dagli attacchi di panico”/ “Mio marito Ricky Tognazzi…”

Myriam Catania e Luca Argentero perchè è finita?

Luca Argentero è stato molto importante nella vita di Myriam Catania, in particolare in un momento davvero complicato quando l’attrice è stata vittima di un incidente stradale. “Stavo tornando da una lezione di canto nel periodo in cui giravo Lo zio d’America, dovevo fare una canzone. Ero in motorino, non ricordo esattamente la dinamica ma so solo che mi sono risvegliata un mese dopo” – ha raccontato l’attrice che è stata per circa un mese in coma farmacologico.

Al risveglio ha trovato accanto Luca Argentero che è rimasto lì per diversi giorni. Anche Simona Izzo, la zia di Myriam ha raccontato un aneddoto:”Luca ha recitato nella fiction Carabinieri accanto a mia nipote che, più esperta di lui, ha contribuito alla sua formazione artistica. Ll ha dimostrato la sua dedizione quando lei è finita in coma per un incidente stradale, dove era rimasta gravemente ferita al viso. È stato un momento terribile”.

Myriam Catania e l'incidente: "Salva per miracolo"/ Il compagno Quentin Kammermann: "Non conviviamo perché.."