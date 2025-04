Tra gli ospiti di oggi, martedì 29 aprile 2025, di Caterina Balivo a La Volta Buona ci sarà anche Myriam Catania. La nota attrice probabilmente ripercorrerà le tappe della sua carriera, tanti sono i successi che è riuscita a conquistare con il suo incredibile talento. Si lascerà sfuggire anche alcune rivelazioni sulla sua sfera personale? In passato è stata sposata con Luca Argentero, dopo la fine del loro matrimonio entrambi hanno ritrovato l’amore e sono molto felici.

Miryam Catania e Luca Argentero si erano conosciuti sul set della fiction ‘Carabinieri’, dove scattò subito la scintilla, convolarono a nozze nel 2009. La loro importante storia d’amore è durata dodici anni, nel 2016 però hanno deciso di separare le loro strade dicendosi addio. Lei fece sapere di aver visto l’ex marito insieme ad un’altra donna e aveva anche ammesso di essersi innamorata di un altro uomo, qualche tempo dopo l’attore precisò che quelle relazioni non erano la causa della loro rottura. Aveva anche detto che tra loro continuava ad essersi amore e rispetto nonostante la separazione.

In che rapporti sono oggi Luca Argentero e l’ex moglie Myriam Catania?

Dopo la fine del loro matrimonio l’attrice ha ritrovato l’amore con il compagno Quentin Kammermman, dal loro amore è nato anche un figlio. Anche l’attore è al settimo cielo dal punto di vista sentimentale, lui e la moglie Cristina Marino si mostrano sempre più complici e innamorati, dal loro amore sono nati due figli che hanno portato una gioia immensa nella loro vita.

A distanza di quasi dieci anni dalla loro rottura in che rapporti sono oggi Myriam Catania e Luca Argentero? In una passata intervista lei aveva fatto sapere che rimanere amici non è possibile dopo una storia lunga dove l’amore è stato davvero grande. L’attrice aveva aggiunto: “Gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno”. Parlerà anche di lui oggi a La Volta Buona? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

