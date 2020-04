Luca Argentero, gaffe con Eleonora Daniele/ “Non sapevo fossi incinta, auguri”

Gaffe in diretta di Luca Argentero durante la puntata di Storie Italiane trasmessa il 2 aprile. L’attore che questa sera tornerà in onda con la seconda puntata di Doc – Nelle tue mani, la fiction ispirata alla vera storia di Pierdante Piccioni e che è già campione d’ascolti, è stato ospite della trasmissione mattutina di Raiuno, condotta da Eleonora Daniele. Oltre a parlare dell’impegno nella fiction di cui gli ultimi episodi saranno trasmessi in autunno dal momento che l’emergenza coronavirus non ha permesso di girare il finale, ha parlato anche della grande emozione che sta vivendo insieme alla compagna Cristina Marino. La coppia, infatti, avrà il primo figlio tra poche settimane e, ad Eleonora Daniele, ha raccontato ciò che sta vivendo rendendosi protagonista di una gaffe.

LUCA ARGENTERO E LA GAFFE IN DIRETTA CON ELEONOTA DANIELE: “SEI INCINTA? AUGURI”

Per Eleonora Daniele e Luca Argentero, nonostante il momento difficile che sta vivendo l’Italia, è un periodo felice. Se, infatti, la conduttrice di Storie Italiane diventerà mamma per la vita volta a giugno, Luca Argentero diventerà papà per la prima volta tra poche settimane. La Daniele ha parlato spesso della sua gravidanza non nascondendo la grande gioia che sta provando, ma nonostante tutto, Argentero non sapeva che fosse incinta. “Io e te siamo nella stessa situazione“, ha detto Eleonora Daniele all’attore. Argentero, però, nel rispondere, ha commesso una gaffe. “Hai avuto un bambino da poco?“, ha cchiesto Argentero. “No, mancano due mesi“, è stata la risposta della Daniele a cui, poi, Luca ha detto – “Ah, non lo sapevo, tanti auguri!“. Argentero, dunque, non sapeva affatto che la Daniele fosse in dolce attesa.



