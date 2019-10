Luca Argentero/ Giudice di Amici Celebrities? Il post Instagram e l’in bocca al lupo

Luca Argentero stasera sarà ospite della finalissima di Amici Celebrities? Lo show andrà in onda rigorosamente in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Al timone ritroveremo Michelle Hunziker per uno spettacolo che vedrà confrontarsi: Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. L’attore torinese, tornerà – come di consueto – nello show e lo anticipa in prima persona tramite un post (piuttosto “ambiguo” che diffode del “mistero” sulla sua presenza) sul suo account di Instagram. Nel frattempo per Argentero prosegue la sua carriera d’attore e domenica sarà al LAC di Lugano con lo spettacolo “È questa la vita che sognavo da bambino?”, in cui racconta le vite straordinarie di tre sportivi: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre storie totalmente differenti tra di loro, collegate insieme da una sola caratteristica: essere divenuti, ognuno a proprio modo, degli eroi.

Luca Argentero in teatro

Intervistato da Tio.ch, Luca Argentero racconta come è nato il suo ultimo spettacolo e cosa vedrà il pubblico presente: “Un racconto appassionato di tre personaggi bizzarri e particolari che serviranno per farvi scoprire qualcosa in più di me. Sono storie di uomini che hanno reso possibile, ognuno a modo loro, l’impossibile”. L’idea è nata al fianco dell’amico Edoardo Leo, mentre si raccontavano queste storie a cena davanti ad un bicchiere di vino: “Ho scelto questi personaggi perché rappresentano passaggi importanti della mia vita, sono stati fonte d’ispirazione. Alberto l’ho conosciuto ma ancora non ha visto lo spettacolo…”, ha precisato. Poi l’ex gieffino ha svelato di avere un rapporto simbiotico con lo sport: “è parte integrante e quotidiana della mia vita”. E sulla sua preferenza tra cinema e teatro, sembra non avere dubbi: “Al cinema sono semplicemente più a mio agio e abituato ma questo spettacolo mi sta dando grandi soddisfazioni”.

Stasera giudice ad Amici Celebrities?

Tra i sogni di Luca Argentero, anche la voglia di lavorare con tanti registi ecco perché, alla domanda “con quale ti piacerebbe lavorare?”, risponde di non avere un nome preciso da fare. L’attore sognava proprio di fare questo lavoro quando era giovane? “Molto meglio di quella che sognavo da bambino! Sono un uomo molto fortunato”. In quale momento della mia vita ho realizzato che non ero destinato ad essere una meteora? – conclude – Non mi sono mai posto questa domanda in questi termini, ho sempre cercato di fare quello che mi faceva stare bene nel momento in cui mi veniva proposto. E tutto per fortuna ha trovato una giusta direzione, e dimensione. Ho sicuramente avuto molta fortuna e un briciolo di coraggio nel buttarmi in quest’avventura”. Stasera sarà ad Amici Celebrities? Il post di Instagram, come scrivevamo anche all’inizio, sembra “ambiguo” perché pare più un suo messaggio di in bocca al lupo per la serata (postando proprio uno scatto dalla trasmissione). Staremo a vedere se invece, sarà presente in carne ed ossa negli studi dello show.



