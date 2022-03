Luca Argentero/ “Grande Fratello? E’ successo 20 anni fa, più legato a Carabinieri”

Luca Argentero è senza dubbio uno degli attori italiani più stimati e quotati del momento. Se ancora vi fossero dei dubbi sulla sua carriera, il grandissimo successo della serie tv di casa Rai, Doc – Nelle tue mani, giunta alla sua seconda stagione, ha appunto fatto ricredere anche i più scettici. Ma nonostante la fama e il successo, Luca Argentero sognava un’altra vita da bambino: “I miei sogni erano legati allo sport, come per molti ragazzi – ha raccontato quest’oggi l’attore ai microfoni del Corriere della Sera – mi sono reso conto in fretta che non sarei mai diventato un campione: né un fortissimo tennista né un grande sciatore, i miei sport preferiti”.

E una volta presa consapevolezza che lo sport non faceva per lui, ha deciso di iscriversi all’università: “Mi sono iscritto a economia e ho deciso che avrei fatto l’imprenditore, l’imprenditore di me stesso. In qualche modo ci sono riuscito”. Una vita di successo che è stata arricchita ancora di più lo scorso 20 maggio, quando Luca Argentero e la compagna Cristina Marino sono diventati per la prima volta genitori della piccola Nina Speranza: “Dopo la nascita di mia figlia, Nina Speranza, sono appagato. Il mio sogno è che la mia vita vada avanti così, esattamente come è”.

LUCA ARGENTERO: “LEGATO A INCONTRI CON OZPETEK, PLACIDO, MARCO RISI…”

Luca Argentero è ancora molto giovane, avendo soli 43 anni, ma la sua carriera di fatto celebrerà l’anno prossimo i 20 anni. Risale infatti al 2003 la sua partecipazione al Grande Fratello, reality show di casa Mediaset che lo catapultò nel mondo dello spettacolo: “È stata una parte del mio percorso, il primo passo nel mondo dello spettacolo. Ma vedo più connessione con l’esperienza che feci subito dopo, la serie tv Carabinieri. Il Grande Fratello è stato divertente, ma è qualcosa che è successo vent’anni fa”. Quindi ha aggiunto: “Sono legato ad altri incontri, registi come Ozpetek, Placido o Marco Risi, a storie che reputo speciali e che anche il pubblico ha apprezzato”.

