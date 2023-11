Luca Argentero: “Grande Fratello? Ecco perché mi hanno scelto”/ Retroscena: “Mia cugina Alessia Ventura…”

Luca Argentero ricorda come è entrato nella casa del Grande Fratello: “Mia cugina…”

Luca Argentero torna a parlare della sua avventura al Grande Fratello vent’anni dopo. L’attore e modello, intervistato dal Corriere della sera, si è raccontato tra le pagine del giornale e ha deciso di rompere il silenzio tornando sulla sua esperienza nel loft di Cinecittà, che gli ha trasmesso una grande popolarità. L’artista piemontese ha confessato di essere entrato nella casa più spiata d’Italia grazie a una spinta della cugina Alessia Ventura, nota per il suo ruolo nei primi anni 2000 come letterina a Paperissima di Gerry Scotti. “Mia cugina, Alessia Ventura, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra cinquemila concorrenti, ma i provini sì” ha confessato la star della fiction di Rai Uno Doc-Nelle tue mani.

Sempre ripercorrendo la sua esperienza nel reality di Canale Cinque, ai tempi condotto da Barbara D’Urso, Luca Argentero ha ricordato: “Mi scelsero perché in quel momento, dopo il GF, ero molto popolare. Mi rivedo com’ero allora, un ragazzo inesperto, che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dall’insicurezza” ha confessato l’attore che dopo la partecipazione al programma ha visto sbocciare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, con il primo ruolo nella storica soap Mediaset Carabinieri.

Luca Argentero e gli inizi nel mondo dello spettacolo

Subito dopo la fortunata partecipazione al Grande Fratello, nel 2003, le porte dello spettacolo si sono spalancate davanti a Luca Argentero. L’attore originario di Torino, nel corso di una vecchia intervista concessa al magazine Oggi, è tornato a parlare dei primi passi mossi in tv una volta uscito dalla porta rossa di Cinecittà: “Ricordo che mi sono divertito molto, poi tutto è nato da lì. Mi hanno preso per Carabinieri e dopo una settimana sul set mi sono detto: ‘Se questo dovrà essere quello di cui vivrò, sono un uomo felice perché mi piace un sacco’.

Inoltre l’attore ha smentito le voci sul fatto che le dinamiche della Casa potessero essere organizzate in anticipo: “Nessuno è in grado di recitare per tre mesi, figurarsi dei ragazzini” ha ammesso Luca Argentero respingendo le accuse. Un’avventura iniziata tra le mura della casa più spiata d’Italia e proseguita nel tempo tra film di successo e fiction che hanno sbancato gli ascolti. E così Luca Argentero è divenuto una delle realtà più floride tra quelle lanciate dal programma di Mediaset.











