Luca Argentero, il corteggiamento con Cristina Marino “sono all’antica”/ “Messaggi, cene, primi appuntamenti”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Luca Argentero ha raccontato l’amore per la moglie Cristina Marino, la loro conoscenza e lo stile di vita nel segno del benessere che entrambi condividono. Ricordando il loro primo incontro, l’attore ha raccontato: «Set di Vacanze ai Caraibi, 2015, Santo Domingo. Mi sono girato e l’ho vista sotto una palma. Bellissima». C’è stato sin da subito un corteggiamento classico: «Messaggi, cene, primi appuntamenti, sono all’antica. Conoscendola meglio ho scoperto che è bella a 360 gradi, la nostra storia è diventata vera e intensa».

Quell’incontro è stato decisivo perché, da quel momento, l’attore ha capito di aver trovato realmente la donna della sua vita. Ma c’è un retroscena piuttosto curioso, raccontato dalla Marino, in riferimento al suo innamoramento per l’attore. “Mi sono detta “sì, è lui”, la prima volta che ho aperto il frigo a casa sua: hamburger vegetali, zenzero, lime, sembrava che la spesa l’avessi fatta io», aveva confessato lei. L’attore conferma, spiegando come la coppia conduca uno stile di vita sano ed equilibrato: «Il mio frigo è esattamente così. Prendersi cura di se stessi è importante, scegliere quello che si mangia e stare in forma è uno stile di vita, che non vuole dire solo rinunce, stenti e sacrifici. Pizza, gelato, pasta al sugo vanno benissimo, mai invece i cibi confezionati».

Luca Argentero e Cristina Marino: la passione comune per il fitness

Oltre all’attenzione al regime alimentare, Luca Argentero e Cristina Marino condividono anche la passione per lo sport e il fitness. È lei, in particolare, a fare da allenatrice e personal trainer al marito, come raccontato dall’attore: «Severissima, al limite dell’insopportabile, ma avere un personal trainer in casa è un privilegio. Mi usa come prima cavia del suo metodo, sono un progetto vivente, mi riprogramma di continuo». Gli allenamenti sono piuttosto intensi, come ironicamente racconta in riferimento alla moglie: «Mi massacra, mi rimprovera, è spietata».

