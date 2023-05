Luca Argentero, il nuovo libro “sconvolge” la suocera/ “E’ uno sporcaccione!”

Carmela Marcozzi, la suocera di Luca Argentero “sconvolta” da Disdici tutti i tuoi impegni

Il nuovo libro di Luca Argentero, Disdici tutti i tuoi impegni, è ufficialmente uscito in tutte le librerie d’Italia; la storia di Fabio Resti – un 40enne playboy – non è stata però apprezzata da tutti i primi lettori. La moglie dell’attore, Cristina Marino, ha infatti dato vita ad un simpatico siparietto sui social con la complicità di sua madre, Carmela Marcozzi, nonché suocera di Luca Argentero. La donna, una volta appurata la natura del libro e il contenuto diretto dal punto di vista sessuale, non ha usato mezzi termini in riferimento alla “fantasia” del genero.

“Ragazzi mia madre è sconvolta dal libro di Luca, che tra l’altro è un capolavoro per quel che mi riguarda. E lei è sconvolta e questa cosa ci sta facendo ridere tantissimo. L’ha soprannominato: Cinquanta sfumature di Luca Argentero“. Queste le parole di Cristina Marino – moglie dell’attore – in una delle storie pubblicata su Instagram – come riporta Il Fatto Quotidiano – e con le successive è intervenuta proprio la madre, Carmela Marcozzi, che è dunque entrata nel merito del suo dissenso rispetto al nuovo libro del genero, Luca Argentero: “Disdici tutti i tuoi impegni”.

Carmela Marcozzi “accusa” Luca Argentero per il nuovo libro: “Hai letto cosa scrive? C’è qualcosa sotto…”

“Non mi esprimo neanche,ti consiglierei di riguardare un po’ la situazione con tuo marito perchè dopo ‘sto libro… non lo so!”. Queste le prime parole contrariate di Carmela Marcozzi – madre di Cristina Marino e quindi suocera di Luca Argentero – che incalzata dalla figlia aggiunge: “E’ tanto zozzo, altro che le sfumature di grigio, arancione e nero. Questo è tuo marito: hai letto quello che scrive? E’ tanto sporcaccione”.

E’ un fiume in piena Carmela Marcozzi nelle stories pubblicate su Instagram da sua figlia Cristina Marino – come racconta anche Il Fatto Quotidiano – nel commentare il nuovo libro dell’attore: Disdici tutti i tuoi impegni. “E se ci lavora così tanto di fantasia, vuol dire che qualcosa dietro ci sta. Se sono preoccupata essendo la suocera? Vedi tu!”. Come un vero e proprio colpo di scena arriva poi Luca Argentero stesso che interviene nella goliardica diatriba familiare con oggetto il suo nuovo progetto editoriale. “Io l’ho scritto, sono felice che mia suocera sia turbata…“.











