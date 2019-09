Luca Argentero/ “Io Leonardo? No, siamo diversi: io ho la laurea!” (Verissimo)

Luca Argentero sarà uno dei protagonisti dell’odierna puntata di “Verissimo”, l’oramai consueto rotocalco delle reti Mediaset condotto da Silvia Toffanin e ripartito da oramai alcune settimane con la nuova stagione. Il 41enne attore originario di Torino ed ex concorrente della terza edizione del Grade Fratello infatti è stato sul finire dell’estate uno dei personaggi più chiacchierati dello showbiz nostrano, fra polemiche social, le indiscrezioni sul suo prossimo (secondo quanto si mormora…) matrimonio con la sua Cristina Marino e, sul versante professionale, il suo ritorno sul piccolo schermo con “Io, Leonardo”, il film targato Sky e dedicato al genio toscano che uscirà nelle sale il prossimo 2 ottobre. E proprio la querelle sul femminismo scaturita da una improvvida frase di Argentero pronunciata ai primi di settembre sarà uno degli argomenti della lunga chiacchierata dell’attore nel salotto tv della Toffanin: “Faccio le mie scuse per l’utilizzo improprio di alcuni termini riportati in quell’intervista” ha detto di recente il diretto interessato ad FQ Magazine, spiegando che quando ha definito la sua compagna “molto poco femminista” si è trattato di una frase estrapolata dal contesto e che forse per questo alcune persone si sono sentite toccate. “Stavo parlando solo di me e della mia compagna: che poi a me piaccia offrire la cena alla mia donna lo rivendico e non mi si può impedire di farlo: capisco che possa risultare maschilista ma cosa posso farci?” si è chiesto retoricamente Argentero, ribadendo che per lui si tratta di un gesto di galanteria anche in un’epoca in cui le donne possono pagarsela da sole e che lui non intendeva certo mettere in discussione “decenni di lotte al fianco loro”.

LUCA ARGENTERO, “NOZZE CON CRISTINA? NON C’E’ ANCORA LA DATA…”

Ad ogni modo la polemica sul presunto maschilismo di cui è stato tacciato Luca Argentero ha fatto riaccendere i riflettori anche sulla sua stessa compagna, quella Cristina Marino che secondo i bene informati presto porterà all’altare. A dire il vero l’ex gieffino su questo punto ha parlato di un equivoco, specificando che non ci sarebbe ancora nulla di certe nonostante la loro intenzione sia quella di convolare prima o poi a giuste nozze. “In realtà mi è stato chiesto se intendevo sposare la donna che amo e io ho detto di sì, ma non c’è alcun annuncio ufficiale né una data e quando accadrà lo saprete” ha detto qualche giorno da in modo sibillino l’attore, spostando il discorso sul suo rapporto con la Marino.

“Lei è una persona che catalizza il meglio di te in ambito professionale e pure personale: è la cosa migliore che ti può capitare e devi tenertela stretta. Poi Cristina mi ha insegnato a essere trasparente dato che prima ero una persona molto più cerebrale e opaca riguardo alle mie emozioni” ha detto Argentero, aggiungendo l’attrice conosciuta sul set di “Vacanze ai Caraibi” (poco dopo la fine della storia con Myriam Catania) gli ha insegnato ad amare senza porsi troppe domande.

LUCA ARGENTERO: IL BIOPIC IN CUI VESTE I PANNI DI LEONARDO DA VINCI

E a proposito proprio di quelle che Luca Argentero considera al momento le sue due più grandi fortune della vita (ovvero l’incontro con Cristina e poi la possibilità di stare sempre sul set e di “vivere” ogni giorno quell’ambiente) va ricordato che a breve arriverà nelle sale “Io, Leonardo”, la pellicola che lo vede nei panni dell’artista e scienziato di cui nel 2019 ricorrono i primi 500 anni dalla morte e che proprio al produzione targata Sky ha voluto celebrare. Quasi irriconoscibile per via del maquillage e della parrucca coi capelli lunghi, il Leonardo Da Vinci di Argentero è una curiosa rilettura di uno dei personaggi più influenti della storia del nostro Paese: “Il suo percorso fu assolutamente poco tradizionale perché era un figlio illegittimo ma poté studiare formandosi in modo bizzarro” ha ricordato il 41enne scherzando poi sul fatto che mentre lui ha conseguito una Laurea in Economia, Leonardo da Vinci non è mai andato all’università. “Il suo tipo di approccio scientifico di ‘uomo senza lettere’ derivava anche da una formazione emozionale sofferente che condizionò anche la sua sfera sessuale, le debolezze e pure il processo per sodomia che dovette affrontare…” ha rimarcato Argentero che ha pure aggiunto come impersonare lo scienziato in questo biopic gli ha consentito di imparare ad andare a fondo nelle cose e a non soffermarsi solo sulla superficie. E conclude: “Però a lui non mi accomuna nulla! Anche a livello famigliare abbiamo avuto un background diverso: la mia famiglia è stata più da Mulino Bianco, mentre lui ebbe sempre rapporti burrascosi…”.





