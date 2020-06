Luca Argentero/ La figlia Nina Speranza conquista i fan sui social

Pubblicità

Luca Argentero ospite di Non mollare mai Storie tricolori, lo charity show condotto da Alex Zanardi martedì 2 giugno 2020 in prima serata su Rai1. Una lunga serata di beneficenza a favore della Croce Rossa Italiana che da mesi sta combattendo in prima linea contro la diffusione del Coronavirus. Per l’attore italiano è anche la prima presenza in video dopo la nascita della prima figlia nata dall’amore con Cristina Marino. Una settimana fa, infatti, è nata la piccola Nina Speranza, la figlia che la coppia ha voluto presentare a tutti i fan con una foto pubblicata su Instagram. Una instantanea tenerissima accompagnata dalla semplice didascalia “tu” e la piccola Nina Speranza fotografata al centro del letto con una tutina a righe e un cappellino rosa. Uno scatto che ha coinvolto da subito i tantissimi fan e follower della coppia che hanno commentato con messaggi di affetto e congratulazioni per l’arrivo della piccola. I social del resto sono stati importantissimi durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus assumendo un ruolo non più ludico, ma anche di riflessione e comunicazione tra tutti noi. Anche l’ex concorrente del Grande Fratello, intervistato da digitalic.it ha dichiarato: “nel terribile periodo di emergenza sanitaria i social network hanno svolto un ruolo importante per diffondere le informazioni, come strumento di solidarietà per promuovere numerose raccolte fondi e, non ultimo, per fare sentire meno sole le persone, nelle giornate di isolamento sono stati fondamentali Instagram, Twitter, Skype, Facebook, WhatsApp per mantenere le relazioni e rimanere sempre in contatto con gli amici e i familiari… così, tutti ci siamo sentiti meno soli”.

Luca Argentero: il successo di Doc nelle tue mani

Nonostante la quarantena e il lockdown, Luca Argentero ha fatto ugualmente compagnia al suo pubblico sia sui social, ma anche in tv con la messa in onda della serie campione d’ascolti “Doc – Nelle tue mani“. Un nuovo grande successo di Raiuno che ha visto l’attore investito di affetto da parte del pubblico proprio grazie ai social. Nonostante l’isolamento in casa, ho potuto toccare con mano sui social l’affetto straordinario del pubblico che mi ha letteralmente travolto… di solito mi piace rispondere a chiunque mi scriva stavolta, invece, non ce l’ho fatta… Così, attraverso Instagram, ho inviato un unico messaggio di ringraziamento, un grande abbraccio virtuale a tutti…”. Parlando proprio di social network, Argentero ha anche sottolineato come siano un mezzo importantissimo per abbattere barriere e consentire la comunicazione globale. “L’abbattimento di ogni costo strutturale. In questo periodo storico gli italiani hanno imparato velocemente e brutalmente a lavorare in smart working e le aziende hanno scoperto il valore e la flessibilità del tempo dedicato al lavoro” – ha dichiarato Argentero parlando dei vantaggi del virtuale concludendo – “l’innovazione digitale sta trasformando il futuro con risparmio dei costi, vantaggi ambientali e una nuova leggerezza, un’estesa elasticità e velocità al passo coi tempi…”.



