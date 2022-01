Luca Argentero: la moglie Cristina Marino e la figlia Nina Speranza/ “E’ tutto perfetto”

Cristina Marino e Nina Speranza sono la moglie e la figlia di Luca Argentero: dall’incontro sul set di un film al grande amore. Proprio così l’ex concorrente del Grande Fratello e l’attrice si sono conosciuti durante le riprese di “Vacanze ai Caraibi”. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi con la loro storia che diventa oggetto di gossip visto che in quel frangente l’attore era ancora sposato con la collega Myriam Catania. In realtà Argentero ha sempre smentito i chiacchiericci precisando che durante le riprese del film era già in fase di seriazione dalla ex moglie. Sta di fatto che Cristina e Luca nel 2015 diventano una coppia e cinque anni dopo diventano genitori della piccola Nina Speranza.

“E’ stato un incontro fulminante perché siamo animali e una persona giusta la senti subito” – ha detto l’attore ricordando il primo incontro con Cristina Marino. “Infatti è nata una bellissima famiglia, una storia incredibile e Nina Speranza, gioiello di inestimabile bellezza e valore, è simpatica. Ride e sorride tutto il giorno come facciamo io e Cri con lei, il nostro unico obiettivo del mondo che sarà” – ha aggiunto l’attore.

Luca Argentero e Cristina Marino: “nostra figlia Nina Speranza è la ciliegina sulla torta”

La storia d’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino prosegue a gonfie vele. Dopo il colpo di fulmine, la coppia è andata subito a convivere insieme. Poi la scelta di sposarsi e la nascita della piccola Nina Speranza che ha cambiato, in meglio, la vita di entrambi. “Nina è la ciliegina sulla torta. Su questo non ci sono dubbi. Ma io mi sentivo appagata anche prima che arrivasse: una famiglia è tale anche se si è in due, io e Luca lo eravamo anche prima di Nina” – ha raccontato l’attrice ospite di Verissimo. La nascita di Nina Speranza è stato un dono come ha sottolineato anche l’attore nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai1: “E’ sempre il momento giusto quando arrivano… E’ una gioia incontenibile”.

Non solo, l’attore parlando della moglie Cristina Marino ha confessato: “è una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di nostra figlia Nina Speranza. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto. È un vulcano. Intraprendente, un’imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile come a nessuno verrebbe in mente. Ti porta a essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”.



