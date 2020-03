Luca Argentero/ “La nascita dei bambini? Confortato, la cosa più bella” (Domenica In)

Luca Aregentero in collegamento nel salotto di Domenica In, dopo il successo di Doc- Nelle tue mani, la fiction di Rai 1 che lo scorso giovedì ha fatto il pieno di ascolti. “Ho raccolto dei commenti stupendi”, dice l’attore nel collegamento video con Mara Venier, “cose mi hanno fatto piacere”; al suo indirizzo, infatti, nell’ultima settimana sono arrivati i complimenti di moltissimi tra medici e infermieri, ma soprattutto – spiega Argentero – “tantissimi messaggi di persone che mi hanno detto ‘grazie, perché siamo risusciti per un paio d’ore a noi pensare a quello che stiamo vivendo”. Oggi Luca Argentero si dice soddisfatto per il successo della sua fiction, ma precisa che “la soddisfazione è relativa, i dati sono importanti fino a un certo punto. È più importante – spiega l’attore – pensare di aver contributo in qualche modo a rendere una serata più piacevole, in questo momento soprattutto”. Luca Argentero fra qualche settimana diventerà papà. La sua compagna, Cristina Marino, è infatti in attesa del loro promo figlio; proprio per questo, spiega Argentero i collegamento che Domenica In ha fatto con i reparti di maternità sono riusciti a tranquillizzarlo, soprattutto in vista della nascita, che si preannuncia ormai imminente: “mi hanno confortato un sacco le parole che ho sentito nell’ultimo quarto d’ora, ma non ho dubbi, le strutture – spiega Luca Argentero – si stanno adeguando, quando nascono i bambini è la cosa più bella”.



