LUCA ARGENTERO ‘PARITA’ DEI SESSI ROVINA IL ROMANTICISMO’/ ‘Donne sempre più forti’

Non si placa la polemica per le dichiarazioni ‘anti-femministe’ di Luca Argentero rilasciate al settimanale Oggi. L’attore, parlando di gender equality, ossia l’eguaglianza dei sessi, ha dichiarato che la parità dei sessi tra uomo e donna sta rovinando il romanticismo. L’attore, parlando della compagna Cristina Marino, si è lasciato andare ad una serie di riflessioni sull’universo femminile e su come, l’emancipazione della donna, abbia contribuito a cambiare anche i rapporti uomo – donna. Parlando proprio dell’approccio, Argentero ha dichiarato di essere uno all’antica e che crede alle tradizioni. Per questo motivo, durante un’intervista rilasciata al mensile GQ, ha confessato di essere pronto a sposare la compagna Cristina: “Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Abbiamo alle spalle famiglie tradi- zionali, unite. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Luca Argentero: “Cristina Marino? Una donna molto poco femminista”

Luca Argentero e la parità dei generi. L’attore, ex concorrente del Grande Fratello, è finito in una bufera mediatica scatenata da alcune sue dichiarazioni rilasciate in occasione di un’intervista al settimanale Oggi. Argentero, parlando della compagna Cristina Marino, l’ha descritta come una donna ‘molto poco femminista” sottolineando di apprezzare la sua ‘passione per gli impegni casalinghi’. Fin qui nulla di strano, ma a far adirare moltissimi utenti sui social sono state alcune dichiarazioni proprio in merito alla parità di sessi e il ruolo della donna. Parole che non sono state apprezzate dagli utenti che l’hanno attaccato pesantemente. Il tutto è scaturito da alcune dichiarazioni sulla compagna Cristina Marino: “un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare”.

Luca Argentero: “la parità dei sessi ha rovinato il romanticismo”

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Luca Argentero parlando della compagna e del suo duplice ruolo di “donna di casa” e “imprenditrice dei tempi moderni” si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla parità dei sessi donna e uomo e su come è cambiato il ruolo della donna. “L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo” – ha chiosato l’attore precisano – “ha inibito l’uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci “prova”. Se da un lato questo ‘proporsi delle donne’ è apprezzato in parte dall’attore che dice ‘è comodo’, Argentero non nasconde di essere un uomo all’antica. “Voglio continuare a essere l’uomo della coppia, il maschio… Portarti un fiore, invitarti a cena… Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola” ha detto il bel Argentero!

Luca Argentero risponde alla critiche

Le dichiarazioni di Luca Argentero sulla parità dei sessi e sul ruolo delle donne hanno, manco a dirlo, scatenato una vera e propria bufera mediatica che ha travolto l’attore accusato di proporre al grande pubblico stereotipi sessisti. Argentero non si è fatto intimorire dalle critiche degli utenti dei social, anzi ha smorzato la polemica con un coinciso e diretto tweet: “Twitter: l’arte di vedere del marcio anche dove non c’è…”. In un’epoca digitale in cui tutti si sentono in dovere di criticare e giudicare il prossimo, sicuramente delle dichiarazioni ‘anti-femministe’ non se le aspettava nessuno dall’ex concorrente del Grande Fratello.



