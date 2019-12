Luca Argentero: “ladri in casa, rubato il Telegatto”/ “Meritano una giustizia…”

I ladri hanno preso di mira la casa di Luca Argentero. A svelare tutto è lo stesso attore che si è sfogato sui social raccontando l’accaduto e svelando di aver perso qualcosa di molto prezioso. Argentero, noto per la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello e diventato poi uno degli attori più apprezzati dagli addetti ai lavori e più amati dal pubblico, con un post su Twitter ha svelato di aver ricevuto la spiacevole visita di alcuni malviventi. «I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto, meritano una giustizia karmica esemplare… Perché il Telegatto? Perché?», scrive Argentero accompagnando il tutto con una serie di emoticon tristi.

LUCA ARGENTERO, LADRI IN CASA: RUBATO IL TELEGATTO VINTO NEL 2014

L’annuncio di Luca Argentero ha infatti inspettito i fans che hanno pensato ad una trovata pubblicitaria non ricordando la vittoria del Telegatto da parte dell’attore che, però, effettivamente, aveva ricevuto l’ambito premio nel 2014 durante il Roma Fiction Fest. A consegnare ad Argentero il Telegatto era stato Aldo Vitali, direttore di «Sorrise e Canzoni». Di fronte alle polemiche e ai commenti dei fans che, inizialmente, non hanno creduto alle parole dell’attore, il manager di Argentero ha fatto chiarezza: «Il premio speciale è stato ripristinato soltanto in quell’occasione». Inoltre a pubblicare la foto del famoso Telegatto vinto era stato lo stesso Argentero su Instagram. I ladri, dunque, hanno sottratto all’attore non solo un prezioso premio, ma anche un dolcissimo ricordo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA