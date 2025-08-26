Luca Argentero lascia Doc 4 Nelle tue mani! Clamoroso addio e anticipazioni: ecco chi prenderà il suo posto tra indiscrezioni e spoiler

Luca Argentero lascia Doc 4 Nelle tue mani: anticipazioni clamorose sul suo addio

Clamorose anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani, la fiction di successo di Rai 1 giunta già alla quarta stagione sembra proprio che dovrà fare a meno del suo protagonista principale Luca Argentero che impersona il medico Andrea Fanti ispirato alla vera storia di Pierdante Piccioni un medico che ha perso la memoria a causa di un incidente. Da mesi si rincorrono le voci circa il possibile addio di Luca Argentero a Doc 4 Nelle tue mani 4 ed adesso sembra che tale scelta sia definitiva.

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il magazine di Riccardo Signoretti Nuovo Tv che da per certa la notizia. “Luca Argentero lascia il cast di Doc” si legge in copertina aggiungendo che il suo posto lo posto lo prenderà la moglie Cristina Marino. Dell’assenza dell’attore romano nel cast della nuova stagione si vocifera da masi partendo proprio dal finale della scorsa stagione. Andrea Fanti aveva abbandonato il ruolo di primario stare vicino alla moglie Agnese malata di tumore. Ed ecco perché nella prossima stagione Luca Argentero avrà meno spazio.



Anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani: chi prende il posto di Andrea Fanti nella nuova stagione

Con l’uscita di scena di Luca Argentero e del suo personaggio il dottor Andrea Fanti, anche se momentanea, in molti si chiedono chi prenderà il suo posto. A questa domanda ha risposto il sito de L’Architetto che ha rivelato in anteprima la trama della prossima stagione. Dalle anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani si scopre che ci sarà un radicale cambiamento nell’ospedale Ambrosiano, il nuovo primario sarà Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli. Personaggio presente sin dall’inizio della serie, Giulia sarà pronta a uscire dall’ombra di Fanti e a prendersi la scena come nuova figura centrale. E dopo il clamoroso annuncio dell’arrivo nella serie della moglie di Luca Argentero, Cristina Marino, anche se non è ancora chiaro in che ruolo, il cast è ritornato sul set per girare le nuove puntate che andranno in onda, salvo imprevisti, tra la primavera e l’autunno del 2026 sempre in prima serata su Rai 1.