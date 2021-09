Luca Argentero, lite con Can Yaman?/ Una foto smentisce tutto e spunta Raoul Bova

Con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, Luca Argentero zittisce i rumors su un persunto litigio con Can Yaman con cui lavorerà sul set della serie dedicata a Sandokan. “C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…”, scrive Argentero pubblicando una foto in cui è con l’attore turco e Raoul Bova e scatenando l’entusiasmo dei fans. Tre attori, tre sex symbol che il pubblico non si aspettava di vedere insieme. La foto pubblicata da Argentero arriva dopo settimane di rumors in merito a presunti dissapori, mai confermati, con l’attore turco che, in Italia, è impegnato in una serie di progetti.



Migliaia i commenti sotto la foto da parte dei fan. “E poi ci sono miliardi di donne senza ossigeno dopo aver visto questa foto. I fantastici 3“, scrive una ragazza. “Il trio delle meraviglie“, aggiunge un’altra. E ancora: “E circa 20milioni di followers svenute”, “Un trio da paura, la paura più bella al mondo”.

Luca Argentero, Can Yaman e Raoul Bova: progetto professionale insieme?

Cosa si nasconde dietro la foto pubblicata da Luca Argentero? Quello con Can Yaman e Raoul Bova sarà stato un incontro tra amici o il motivo per discutere di un nuovo progetto professionale? L’attore turco e Argentero sono i protagonisti di Sandokan. Raoul Bova, invece, sarà il protagonista della prossima stagione di Don Matteo. Entrame le serie sono prodotte dalla Lux Vide: ci sarà un nuovo progetto che coinvolgerà tutti e tre?

In attesa di scoprirlo, i fans continuano ad ammirare lo scatto pubblicato dal marito di Cristina Marino. Sorridenti e in perfetta forma, Bova, Yaman e Argentero hanno conquistato senza fatica il cuore del popolo di Instagram.

