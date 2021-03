Luca Argentero/ “Mia figlia Nina mi fa immaginare un futuro migliore”

Luca Argentero ospite delle prima puntata di Canzone Segreta, il nuovo show condotto da Serena Rossi da venerdì 12 marzo 2021 in prima serata su Rai1. Una nuova occasione per conoscere meglio l’attore che proprio in questi giorni ha annunciato tramite i social di essere pronto al grande passo con la compagna Cristina Marino. Proprio così Luca e Cristina presto pronunceranno il tanto atteso “si”; la coppia dopo la nascita della primogenita Nina sono più innamorati che mai e oramai non si nascondono più. Sui social, infatti, la coppia condivide foto di momenti insieme come quando in occasione della festa di Carnevale si è mostrato vestito di avocado con tanto di dedica alla sua compagna: “ogni Avocado ha la sua Jane Fonda”.

Se Argentero ha scelto di indossare un abito da avocado, Cristina Marino ha optato per un abito ispirato alla grandissima attrice Jane Fonda, regina dell’aerobica. Intanto l’attore reduce dal grandissimo successo della serie “Doc – Nelle tue mani” si è raccontato in una lunga intervista concessa a RTL 102.5 rivelando: “vorrei interpretare un ruolo in un western. Dopo un pò di anni barri le caselline : la commedia divertente fatta, la serie fatta, ho fatto un piccolo supereroe, ho fatto il documentario d’arte, il dramma. Ammetto che rispetto alla mia passione da spettatore c’è un’enorme casellina che appartiene al passato del cinema italiano che è il western e che secondo me sarebbe bello riproporre oggi e non mi dispiacerebbe”.

Luca Argentero: “Doc è stata un’enorme scommessa”

Luca Argentero sta vivendo un periodo davvero magico sia dal punto di vista professionale che personale. Nella vita privata, infatti, è diventata papà per la prima volta della piccola Nina nata dall’amore con Cristina Marino, mentre in ambito professionale ha infranto ogni record con “Doc – Nelle tue mani”, la serie Medical di Rai1 che dopo aver conquistato il pubblico italiano ha fatto breccia nel cuore anche dei portoghesi e spagnoli. “E’ stata un’enorme scommessa vinta a questo punto – ha detto con soddisfazione l’attore -, perché ormai il parametro di qualità, soprattutto delle serie medical, è quello internazionale” – ha detto l’attore reduce come tutti da un anno difficile fatto di privazioni e pandemia.

Il suo lockdown Luca Argentero l’ha vissuto con la compagna Cristina Marino e l’ha raccontato così dalle pagine di Vogue.it: “la mia compagna era incinta e l’unica vera preoccupazione di quel periodo è che il parto andasse bene e sono stato fortunato perché tutto è filato liscio (la bimba si chiama Nina Speranza, in un periodo in cui frequentare il mondo ospedaliero era ancora più difficile”. Per fortuna a distanza di un anno la situazione è cambiata, le preoccupazioni ci sono sempre, ma ora nella sua vita c’è la piccola Nina: “mi sento più fiducioso che preoccupato, merito della mia bambina che mi fa immaginare un domani migliore. Certo, esiste un’incertezza globale, per cui forse non guardiamo troppo in là dal futuro, e viviamo alla giornata in una fase critica, ma è anche tempo di opportunità”.



