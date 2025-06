Hanno fatto discutere e non poco le dichiarazioni di Michele Morrone a Belve, che senza falsa modestia ha risposto alle domande di Francesca Fagnani spiegando di ritenersi uno degli attori più bravi in circolazione. Dichiarazioni, le sue, che hanno fatto il giro del web e che lo hanno costretto anche ad alcune precisazioni sui social. Insomma, un vero e proprio polverone nel quale oggi si è trovato immischiato anche Luca Argentero, che ha replicato alle parole del collega. In un’intervista rilasciata a “Super Guida Tv”, l’attore di “Doc – Nelle tue mani” ha replicato alle parole del collega, cercando di darvi una lettura. “Il successo non è fare un film di successo. Penso che Michele abbia delle grandissime opportunità e che davanti a sé una carriera brillantissima internazionale” ha spiegato Argentero.

Luca Argentero preoccupa i fan: lo scatto con il collarino fa discutere/ C'entrano le riprese di Doc?

L’attore ha poi proseguito spiegando che a suo dire, Michele Morrone avrebbe peccato di eccesso di ego. “Sparare a zero sui suoi colleghi italiani mi è sembrata un po’ una sboronata da Belve” ha aggiunto l’attore torinese. Luca Argentero, così come d’altronde la maggior parte degli attori italiani e dei telespettatori, ha ritenuto eccessive le parole del collega, che hanno fatto discutere e non poco nei giorni successivi alla messa in onda della puntata con Morrone protagonista.

Michele Morrone, la rivelazione hot a Belve: "Ho un tatuaggio nelle parti intime"/ Di cosa si tratta

Luca Argentero replica a Michele Morrone: “Non sono d’accordo”

Ancora nella sua intervista Luca Argentero ha fatto un complimento a Michele Morrone, spiegando di ritenerlo molto bravo e di averlo apprezzato nella fiction “Sirene” che hanno girato insieme. Nonostante questo, però, Argentero ha spiegato di aver ritenuto esagerate le sue parole: “Pensarlo più bravo del 99% degli attori italiani non sono d’accordo“. Infine, l’attore ha concluso spiegando che forse Morrone si è sentito “arrivato” e per questo si è reso protagonista di queste dichiarazioni discutibili. Un’opinione, quella di Luca Argentero, condivisa probabilmente da tanti colleghi nonché dai telespettatori, che hanno ritenuto esagerate le parole di Morrone.