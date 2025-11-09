Luca Argentero e Cristina Marino: come è nata la storia d’amore sul set di Vacanze ai Caraibi. I figli e la dolce dedica alla moglie.

Luca Argentero è uno di quegli attori che qualsiasi cosa fa riscuote successo, e questo si traduce anche in amore: con la moglie Cristina Marino porta avanti una splendida relazione nata in modo estremamente romantico, una storia di quelle che vorremmo leggere sui libri. Lei, classe 1991, è a sua volta un’attrice conosciuta che nel corso della sua carriera ha fondato un suo brand, Befancyfit. Appassionata di danza, studia ballo fin da piccola ma ben presto scopre che si deve fermare del tutto per colpa di un brutto infortunio.

Qualche anno dopo inizia a buttarsi nel mondo della recitazione e viene ingaggiata per recitare in Amore 14, film famosissimo di Federico Moccia. Nel 2013 la vediamo invece sotto la direzione del regista Luca Ribuoli, Casa e Bottega. E ancora, la vediamo ne Il talento del Calabrone, Celebrity Hunted 3 e Vacanze ai Caraibi. Ma passiamo al lato più curioso della relazione tra Luca Argentero e Cristina Marino: come si sono conosciuti? Tenetevi pronti perchè la loro storia è a dir poco mozzafiato.

Luca Argentero e Cristina Marino, i figli Nina Speranza e Noè Roberto: “Lui ne vorrebbe altri ma…“

Luca Argentero e Cristina Marino si sono innamorati proprio sul set nel 2015 quando entrambi recitavano in Vacanze ai Caraibi. Entrambi si trovavano a Santo Domingo e per un imprevisto si sono trovati insieme: lei ha perso il volo aereo per ritornare a casa, e così sono finiti a cena insieme. “Ci siamo conosciuti sotto una palma“, svela l’attore a Vanity Fair. Eppure, Argentero era già sposato con la sua ex moglie Myriam Catania con la quale il matrimonio è durato sette anni.

Qualche anno dopo, nel 2020, i Argentero e Cristina hanno avuto la loro prima figlia, di nome Nina Speranza e proprio l’anno dopo hanno deciso di sposarsi in Umbria. In seguito è nato anche Noè Roberto, ma pare che l’attore voglia ancora altri figli: “Mio marito vorrebbe avere una squadra di calcio ma cercherò di fargli cambiare idea. Piano piano lo sto convincendo”, aveva detto Cristina Marino a oggi. Luca Argentero ha di recente dedicato uno splendido pensiero alla moglie: “Se tuttavia so che cos’è l’amore, è per merito tuo“, ha scritto su Instagram, “A te solo debbo che il mio cuore non sia inaridito, che sia rimasto in me un punto accessibile alla grazia“.