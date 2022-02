Luca Argentero: morto il padre della moglie Cristina Marino/ Salta Sanremo 2022

Luca Argentero, tra gli ospiti annunciati della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, questa sera, non sarà presenta sul palco del Teatro Ariston. Come riporta Il Messaggero, l’attore è stato colpito da una grave lutto in famiglia: sarebbe morto il padre della moglie Cristina Marino. Il suocero di Luca Argentero era un imprenditore siciliano e aveva un altro figlio, più grande della moglie dell’attore e che lavorava con lui. La notizia, riportata da Il Messaggero, non è stata commentata dall’attore.

Doc Nelle tue mani 2/ Diretta e anticipazioni 27 gennaio: ultima chance per Fanti

Sui profili Instagram sia di Argentero che di Cristina Marino tutto tace. Silenzio assoluto per entrambi che sono sempre stati molto discreti e riservati. L’assenza di Argentero sul palco del Teatro Ariston, tuttavia, pare confermata.

Luca Argentero, niente ospitata a Sanremo 2022

La presenza di Luca Argentero sul palco del Teatro Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 aveva scatenato l’entusiasmo del pubblico. L’attore sarebbe salito sul palco per celebrare il grandissimo successo che sta ottenendo la seconda stagione di Doce – Nelle tue mani che tornerà in onda giovedì 10 febbraio con la nuova puntata. Il tragico lutto che ha colpito la famiglia dell’attore e della moglie ha cancellato l’ospitata.

"Luca Argentero? Alcune fan non han rispetto"/ La moglie Cristina Marino: "Urlano e…"

Un grande dolore per la famiglia Argentero-Marino che, nel 2020, ha accolto il dono più grande della vita: la nascita della piccola Nina di cui mamma Cristina e papà Luca sono follemente innamorati.

LEGGI ANCHE:

C'è posta per te 2022, 3a puntata/ Storie, diretta: Agazio abbraccia Roberto Baggio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA