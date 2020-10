Luca Argentero/ Nel 2021 Doc Nelle tue Mani 2 e il matrimonio con Cristina Marino?

LUCA ARGENTERO TORNA IN DOC NELLE TUE MANI DOPO LA NASCITA DI SUA FIGLIA

Luca Argentero, attore di successo, neo papà e, soprattutto, protagonista di Doc Nelle tue mani. Questo potremmo dire di lui se ci fosse chiesto di riassumere in poche parole quello che rappresenta il giovane attore italiano, ma se così non fosse? Luca Argentero tornerà da questa sera con i nuovi episodi di Doc Nelle tue mani dopo la lunga pausa dovuta al Coronavirus e allo stop alle riprese che hanno interrotto la produzione ad un passo dalla fine. Per fortuna, come lui stesso ha spiegato, non aveva preso altri impegni perché aveva decido di godersi per qualche mese la sua famiglia in previsione dell’arrivo di Nina Speranza, la sua prima figlia, e questo ha permesso di conciliare un po’ tutto.

Luca Argentero si è detto felice del suo ruolo e non solo perché è un vero e proprio omaggio agli eroi di questa pandemia ma perché, per la prima volta, qualcuno lo ferma in strada chiamandolo proprio Andrea Fanti, come il protagonista della fiction di Rai1.

LUCA ARGENTERO DAL GRANDE FRATELLO A DOC NELLE TUE MANI 2?

Ma cosa ha fatto l’attore prima di arrivare al grande pubblico della tv pubblica? Luca Argentero ha fatto la sua prima apparizione in tv come uno dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello e da allora ha inanellato una serie di successi grazie all’occasione avuta da Ferzan Özpetek. Lui stesso, ospite da Mara Venier domenica pomeriggio, ha rivelato che sarà per sempre grato al maestro che gli ha assegnato un ruolo nel suo Saturno Contro. Da lì in poi l’attore si è diviso tra cinema, teatro e tv e non solo per la recitazione ma anche come conduttore e showman tanto che lo stesso Direttore di Rai1 annunciando il ritorno di Doc Nelle tue Mani ha rivelato che Argentero potrebbe essere al timone di uno show tutto suo magari proprio in primavera.

Cos’altro potrebbe desiderare ancora Argentero? Siamo sicuri che la sua carriera sia solo agli inizi e anche nella vita privata le novità non mancheranno. La sua compagna, Cristina Marino, ospite a Verissimo, ha annunciato che stanno già pensando ad un secondo figlio e che presto, forse già prima dell’estate, convoleranno a giuste nozze. Un anno d’oro per Luca Argentero il prossimo 2021?



© RIPRODUZIONE RISERVATA