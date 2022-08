Luca Argentero perde le staffe con i paparazzi/ C’entra la figlia Nina

Luca Argentero perde la pazienza con i fotoreporter: succede mentre é in vacanza

É ancora una volta scontro all’ultimo sangue per Luca Argentero, il che accade a Forte dei Marmi. L’attore dal fascino latino ed ex giudice al serale di Amici di Maria De Filippi ha deciso di concedersi un soggiorno di vacanza a Forte dei Marmi, insieme alla moglie Cristina Marino e la figlia Nina Speranza, che ha compiuto 2 anni. Ma cosa avrebbe scatenato la furia dell’attore contro i paparazzi? A quanto pare Luca Argentero avrebbe colto in flagranza i paparazzi che erano alle prese con una raffica di scatti, minando così la serenità e la privacy della famiglia dell’attore.

É ormai risaputo che Luca Argentero tenga molto al suo privato unitamente al quieto vivere della sua famiglia e non a caso, il divo del piccolo e grande schermo italiano é finito in escandescenza, così come dimostrano gli scatti inequivocabili del settimanale Vero, che ha immortalato l’attore mentre faceva gesto con le mani ai paparazzi di stop agli scatti alla sua famiglia, in particolare per la presenza di un minore, si tratta della figlia di appena 2 anni.

La piccola porta il nome di Speranza, in quanto nata in piena pandemia di Coronavirus ed é tangibile, quindi, il bene che i suoi genitori vip le vogliono.

Luca Argentero e la collega attrice Cristina Marino fanno coppia fissa dal 2014 e non hanno ad oggi nascosto di desiderare una famiglia numerosa. I due genitori vip hanno ad oggi cercato di evitare l’esposizione nel web della loro piccola Nina, ma ai media non hanno ad oggi nascosto di avere in cantiere il sogno di diventare di nuovo genitori, ragion per cui Nina molto presto potrebbe vedersi in casa un fratellino o una sorellina con cui condividere lo stesso tetto.

