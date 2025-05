Luca Argentero preoccupa i fan. Cos’è successo? L’attore ha sorpreso i suoi follower pubblicando sui suoi profilo social una foto in cui appare con un collare cervicale. “Un giorno potrò spiegare questa situazione…”, ha scritto l’attore, alimentando ancora di più la curiosità. Difatti, l’immagine ha fatto il giro del web nel giro di poche ore, generando un’ondata di commenti e ipotesi. In particolare, molti si sono chiesti cosa fosse realmente accaduto all’ex gieffino, domandandosi se si trattasse di un incidente oppure di una scena legata alle riprese della nuova stagione di Doc – nelle tue mani.

Per ora, Luca non ha dato spiegazioni a riguardo, scegliendo di non replicare ai dubbi dei suoi fan. C’è da dire, poi, che Argentero ha recentemente concluso le riprese della serie Netflix “Motor Valley”, ambientata nel mondo delle corse automobilistiche. Dunque, non è da escludere che, in un set potenzialmente ricco di scene fisicamente impegnative, l’attore possa essere rimasto vittima di un piccolo infortunio. Ad ogni modo, queste rimangono solamente supposizioni, con niente di confermato.

Luca Argentero torna in Doc – Con le tue mani 4: le riprese della nuova stagione

Com’è noto, la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani è ufficialmente confermata. Ma, cosa si sa delle riprese? A quanto pare, Luca Argentero e il resto del cast tornerà sul set a settembre 2025, con la messa in onda prevista per la primavera del 2026. Gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli hanno svelato che questa nuova stagione rappresenterà un nuovo inizio per Andrea Fanti, aprendo un arco narrativo totalmente diverso dal resto delle stagioni.

Anche in questo quarto capitolo, torneranno i volti storici del cast, come Matilde Gioli (Giulia Giordano), Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna) e Marco Rossetti (Damiano Cesconi). Inoltre, il pubblico avrà modo di rivedere anche Federico Lentini (Giacomo Giorgio), Laura (Martina Carelli) ed Elisa (Lin Wang). Rimane incerta, invece, la presenza di Sara Lazzaro (Agnese Tiberi).