Luca Argentero, problemi di salute/ La moglie preoccupata: “Ha iniziato a zoppicare”

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino sono tra i protagonisti della terza stagione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, il programma di Amazon. “Mentre giravamo Luca ha avuto un serio problema di salute, u problema alla schiena”, ha raccontato Cristina Marino, in attesa del loro secondo figlio, sulle pagine di DiPiù Tv. E ha aggiunto: “Ha iniziato a provare dolore. A zoppicare. Per quanto lo amo lo avrei portato i braccio vedendolo così sofferente. E mi sono preoccupata molto per lui”. Nello specifico Luca Argentero, l’amatissimo dottor Andrea Fanti di Doc – Nelle tue mani, ha un’ernia: “Era un problema che aveva e che, dopo un periodo in cui stava meglio, purtroppo è tornato inaspettatamente alla ribalta nel bel mezzo della lavorazione di Celebrity Hunted”.

Cristina Marino preoccupata per la salute del marito

La terza stagione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo” è stata registrata la primavera scorsa ma ancora oggi il problema alla schiena di Luca Argentero non è rientrato: “Sembra che dovesse essere operato ma poi, almeno per ora, ci hanno detto che può andare avanti senza finire sotto i ferri”, ha spiegato Cristina Marino a DiPiù Tv. Nessuna caduta o sforzo particolare hanno causato ad Argentero questi problemi alla schiena, semplicemente l’ernia è tornata a farsi sentire. Nonostante i problemi di salute del marito a Cristina Marino è piaciuto molto partecipare a “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”: “È un programma molto bello, in cui escono aspetto poco noti dei partecipanti”. Con loro nel cast ci sono anche: Salvatore Esposito e Marco D’Amore di “Gomorra”, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackals, i cantanti Rkomi e Trama, Katia Follesa.

