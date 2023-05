Luca Argentero “rinnega” il Grande Fratello?/ Esplode la polemica: ecco cosa ha detto

Luca Argentero e il Grande Fratello: cosa ha detto l’attore

Prima di diventare uno degli attori italiani più amati dal pubblico e più apprezzati dagli addetti ai lavori, Luca Argentero ha conquistato la popolarità partecipando alla terza edizione del Grande Fratello. All’epoca, nella casa di Cinecittà, Luca conquistò il pubblico per la bellezza, ma anche per l’educazione e la sua compostezza. Quella vissuta come un’esperienza si è però trasformata nell’inizio di una carriera straordinaria. Argentero, infatti, ha saputo sfruttare la popolarità conquistata studiando recitazione e trovando il proprio posto nel cinema e nella fiction italiana.

Argentero è così tornato a parlare del Grande Fratello in un’intervista rilasciata Rolling Stones, ma le sue parole hanno scatenato la polemica, ma cosa ha detto esattamente l’attore? “Sai perché mi sono stufato di parlare del Grande Fratello? Perché non esiste più. Non ci sono gli stessi ragazzi sconosciuti come in quel periodo siamo stati noi. Ora è gente dello spettacolo che viene inserita, a mio avviso, in un contesto un po’ grottesco in cui non mi riconosco più. lo ho un ricordo stupendo di quell’esperienza, ma la nostra era un’altra roba”.

Il web contro le dichiarazioni di Luca Argentero

Le parole di Luca Argentero hanno immediatamente catturato l’attenzione del popolo del web. In tanti, tuttavia, hanno criticato le parole usate dall’attore. “Ricordati, sei partito da lì!”, “Ma che stufo.. se sei partito da lì!!! È grazie al programma se oggi sei quel che sei, grazie alle possibilità che ti ha dato. Mai essere ingrati nella vita!”, ha scritto qualcuno.

C’è anche chi dà in parte ragione ad Argentero sottolineando come, con l’edizione vip, il reality abbia perso la propria autenticità e, dall’altra parte, lo esorta a ricordare il suo punto di partenza. “Ha ragione, le ultime edizioni erano inguardabili, ma anche lui è partito da lì, poi sicuramente si è migliorato, ma ha avuto origine tutto nel programma”, scrive un altro sui social come si legge su 361Magazine.

