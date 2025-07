Luca Argentero, a più di vent’anni dal suo esordio al Grande Fratello, preferisce parlare di cinema piuttosto che del reality: “Ho fatto scelte diverse”.

Luca Argentero non ha bisogno di presentazioni; una carriera luminosa nel mondo della recitazione dividendosi tra set televisivi e cinematografici, pellicole e serie tv di successo vissute da protagonista ma a quanto pare c’è un ‘fantasma’ da scacciare. Come racconta Novella2000, in una recente intervista l’attore è tornato a parlare degli albori della sua carriera; forse non tutti ricordano che la prima apparizione di Luca Argentero in tv risale al 2003 nel cast del Grande Fratello.

Per quanto sia stata la prima vetrina, il trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo seppur seguendo vie lontane da quelle del reality, Luca Argentero non sembra particolarmente propenso ad aprire la parentesi piuttosto che concentrarsi sulla sua carriera nel mondo della recitazione. “Dopo 50 film mi chiedono ancora del Grande Fratello”, queste le parole dell’attore che ci tiene anche a precisare: “All’epoca era diverso dalla trasmissione che c’è oggi”.

Luca Argentero: “Parliamo dei 50 film che ho fatto, non del Grande Fratello”

Insomma, Luca Argentero sembra prendere le distanze – come riporta Novella2000 – dallo “stigma” del Grande Fratello – e lo sottolinea nell’intervista rilasciata a Il Giorno Magazine. “Non ho quell’etichetta eppure una domanda viene sempre fuori… Da allora c’è stato davvero di tutto e i miei progetti vanno da un’altra parte rispetto al reality”.

Proseguendo nell’intervista in questione, Luca Argentero ha toccato anche altri temi relativi alla sua presenza in tv, in parallelo alla carriera brillante da attore: “Fare il giudice ad Amici o presentare Le Iene mi dicevano che fosse una scelta troppo pop”. Una sorta di pregiudizio che si proietta anche nel merito delle scelte per i generi cinematografici: “…Oppure che non potevo fare un cinepanettone dopo aver lavorato per Michele Placido o Ferzan Ozpetek”.

