Luca Argentero su Doc Nelle tue mani 3: “Camice fonte inesauribile di problemi”/ “È l’unico personaggio che…”

Doc – Nelle tue mani 3, Luca Argentero: “Camice è fonte inesauribile di problemi“

Giovedì scorso ha preso il via, in prima serata su Rai1, la terza stagione di Doc – Nelle tue mani. Il ritorno di Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti è stato accolto calorosamente dal pubblico: di fronte alla tv, infatti, si sono sintonizzati oltre 5 milioni di telespettatori, a dimostrazione del grande successo che la serie ha ottenuto negli ultimi anni. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore parla del personaggio protagonista, che in questa terza stagione torna a vestire i panni di primario del reparto di medicina interna.

“Parte con entusiasmo, ma si rende conto in fretta che quel camice è una fonte inesauribile di problemi“, confessa Argentero, che svela un piccolo spoiler. “Uno dei temi di questa stagione è la gestione del potere e del denaro. Il primario ha la responsabilità della sostenibilità economica del suo reparto e la medicina contemporanea è sempre più orientata al profitto, prima ancora che alla gestione del malato. Quindi quel camice è sì un grande ritorno ma anche qualcosa di pesante da indossare”.

Luca Argentero nei panni di Doc: “Mi sento davvero a mio agio“

Un altro dei temi simbolo della terza stagione di Doc – Nelle tue mani è sicuramente il recupero dei ricordi di Andrea Fanti. Luca Argentero, a tal proposito, pone il dubbio: “Se la mente di una persona con amnesia fa balenare un ricordo, come fa la persona a sapere se quel ricordo è vero o falso?“. Proprio su questo si concentreranno le prossime puntate, con il protagonista che dovrà capire chi mente e chi dice il vero: “Ha bisogno di una certificazione da parte di qualcuno. Ma questo qualcuno ha interesse a farle credere o non credere qualcosa? È su questo che si gioca la trama di tutta la stagione”.

A seguire, parlando del suo operato sul set della serie tv, Argentero ammette: “Penso sempre che avrei potuto fare meglio, è difficile essere soddisfatti al 100%. Però ogni tanto questo mi succede proprio con Doc“. Infine, l’attore fa una dichiarazione d’amore al suo personaggio, al quale è ormai legato: “Dopo così tante puntate è l’unico personaggio che ho sotto la pelle, mi sento davvero a mio agio nel suo camice”.











