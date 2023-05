Luca Argentero svela l’inizio di Doc Nelle tue mani 3/ Andrà in onda…

Luca Argentero annuncia che sono iniziate le riprese di Doc – Nelle tue mani 3

Sono iniziate le riprese, della terza stagione della fortunata serie televisiva di Rai 1 ‘Doc – Nelle tue mani’, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle. negli studi cinematografici di Formello, in provincia di Roma. Ad annunciarlo è stato Luca Argentero, che in ‘Doc – Nelle tue mani’, fin dall’inizio, veste il camice del dottore Andrea Fanti, quando di recente è stato ospite di Fiorello e Fabrizio Biggio a ‘Viva Rai 2!’. La notizia è stata poi confermata dall’interprete del protagonista della fiction su Instagram, condivisa anche dalla casa di produzione. Doc – nulle tue mani é una fiction di Rai uno che sin dalla prima serie ha avuto un notevole successo. Si può dire che sia una di quelle di punta sui puntano i vertici.

Argentero al settimanale “TV sorrisi e Canzoni” ha dichiarato quando finiranno di girare e quando vedremo il tutto in TV: “E come non essermene mai andato perché è una lavorazione così lunga che sembra senza stacco. Le riprese di “Doc 3” termineranno a dicembre e a gennaio la vedrete già in onda”. Quindi, le puntate andranno in onda a gennaio 2024, esattamente un anno dopo la precedente.

Doc – Nelle tue mani, possibile partecipazione di Giacomo Giorgio

La terza stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’ ripartirà dal finale andato in onda nell’ultima puntata. Il primo episodio si intitolerà ‘Risvegli’ e sarà incentrato, ancora una volta, sulle vite e sulle sfide che quotidianamente devono affrontare coloro che lavorano nel Policlinico Ambrosiano, oltre a casi sanitari realmente accaduti, da cui è stata tratta, in certi punti, la sceneggiatura della fiction. Alla fine della seconda stagione, si è visto che Fanti ce l’ha fatta a essere scagionato dalle accuse mosse contro di lui durante l’emergenza Covid-19. È stato aiutato da tutti i suoi collaboratori in reparto affinché tornasse a rivestire la carica di primario, ruolo che aveva ricoperto prima della perdita di memoria da cui aveva avuto inizio la serie.

Dalle anticipazioni si evince che Marco Rossetti che interpreta il ruolo del dottor Damiano Cesconi farà ancora parte del cast. Anche Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni e Matilde Gioli (Giulia) hanno ufficializzato la loro presenza. Ma la vera novità arrivata dai rumors di una possibile partecipazione di Giacomo Giorgio, Ciro di Mare Fuori. La serie ha ottenuto un grandissimo successo, tanto che Fox ha acquistato i diritti per poterlo mandare in onda in America.











