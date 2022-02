Luca Attanasio, 2 funzionari Onu indagati/ Per la Procura “Mentirono sulla missione”

Nuovo passo in avanti nelle indagini riguardanti la morte dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, entrambi uccisi durante un agguato l’anno scorso. Come riferito dall’edizione online del Corriere della Sera, due funzionari del World Food Programme, il Programma alimentare mondiale dell’Onu, risultano essere sotto inchiesta in quanto sarebbero accusati di omicidio colposo, o meglio, i magistrati Sergio Colaiocco e Michele Prestipino contesterebbero loro i reati di omesse cautele in relazione al delitto, secondo gli articoli 40 e 589 del codice penale.

Come scrive il quotidiano di via Solferino, entrambi avrebbero falsificato la richiesta di autorizzazione alla missione, indicando degli altri nomi sul documento relativo. E’ inoltre emerso, in base alla relazione stilata dalla Procura di Roma, che il carabiniere Vittorio Iacovacci abbia tentato fino all’ultimo di salvare l’ambasciatore Luca Attanasio «sottraendolo alla linea di fuoco e facendo scudo con il proprio corpo». Alla luce di questi ultimi risvolti sono emerse le dichiarazioni di Zakia Seddiki, la moglie del diplomatico, intervistata proprio nelle scorse ore dai microfoni de Il Fatto Quotidiano.

LUCA ATTANASIO, INDAGATI DUE FUNZIONARI ONU: IL COMMENTO DELLA MOGLIE DELL’AMBASCIATORE

La donna ha chiesto che il Programma Alimentare mondiale dell’Onu offra ora maggiore collaborazione dopo che fino ad oggi si è dimostrato sempre reticente a collaborare nelle indagini: “Ho appreso della conclusione di una parte delle indagini relative all’assassinio di mio marito Luca, di Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo – dice la signora Seddiki – Dalle indagini svolte dalla Procura di Roma è intanto emerso che la loro morte non si sarebbe verificata se il Pam, come era suo obbligo fare, avesse gestito in modo scrupoloso e adeguato la sicurezza della missione a Goma”.

“La Procura, infatti – ha proseguito la moglie di Luca Attanasio – ha accertato che i due funzionari del Pam incaricati della sicurezza del convoglio hanno violato non solo i protocolli di protezione imposti dalla stessa ONU, ma anche le più elementari regole di cautela e prudenza, nonostante la pericolosità della strada in cui si è verificato l’agguato fosse nota. Secondo le verifiche della Procura, queste gravissime omissioni hanno concorso a provocare la morte di Luca, di Vittorio e di Mustapha, che sono stati esposti, senza alcuna effettiva protezione, alla furia degli assalitori”.



