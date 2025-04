Nella serata di ieri la trasmissione ‘Lo Stato delle Cose’ condotta da Massimo Giletti si è tornata ad occupare dell’ancora misteriosa morte dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio che resta – e probabilmente sempre resterà – avvolta da un certo alone di mistero che non è stato dipanato neppure dall’inchiesta ufficiale che si è chiusa poco tempo fa con una sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli unici due indagati: la trasmissione di Giletti ha parlato della morte di Luca Attanasio in relazione al racket dei visti per l’Italia condotto da alcuni funzionari dell’Ambasciata in Congo e per farlo ha interpellato anche il padre dell’ex ambasciatore Salvatore Attanasio.

Prima di arrivare alla sua ipotesi su quanto accaduto al figlio, è bene fare un passo indietro fino al 22 febbraio del 2021 quando Luca Attanasio, il carabiniere che lo seguiva Vittorio Iacovacci e l’autista congolese Mustapha Milambo furono uccisi in una vera e propria imboscata: in quei momenti dovevano visitare uno dei progetti del World Food Programme e sulle cause della morte a lungo si è parlato di un tentativo di rapina.

L’inchiesta ufficiale sulla morte di Luca Attanasio e del suo entourage che aveva puntato i riflettori su Rocco Leone e Mansour Rwagaza – rispettivamente direttore e responsabile del WFP in Congo – si è chiusa qualche mese fa con un non luogo a procede per via dell’istanza di immunità diplomatica presentata dai due; mentre al contempo solamente cinque uomini congolesi sono finiti all’ergastolo perché ritenuti esecutori materiali del triplice omicidio, senza nomi sugli ipotetici mandanti.

Il padre di Luca Attanasio: “Quel giorno era su un veicolo non blindato e sprovvisto di scorta armata”

La tesi della tentata rapina ai danni di Luca Attanasio non è mai stata veramente creduta dai familiari, con il padre Salvatore che ieri sera si è detto “siamo convinto che sia stato un agguato studiato a tavolino“, ritenendo “la cosa più razionale (..) pensare che avesse scoperto qualcosa perché non c’è spiegazione alla morte di un ambasciatore in un periodo di pace”; ipotizzando che durante la visita “su invito del World Food Programme, dei progetti che dovevano essere realizzati con i soldi finanziati anche dall’Italia” il figlio si fosse trovato davanti ad un vero e proprio “niente” con i soldi dei contribuenti che “erano stati usati per altro”.

Quel giorno – ricorda ancora il padre di Luca Attanasio – “sul documento di viaggio era stato omesso il nome dell’ambasciatore e quello del carabiniere perché se ci fosse stato scritto, avrebbero dovuto garantire l’auto blindata e la scorta armata in testa e in coda al convoglio”, circostanza che si era verificata in tutti gli altri sui viaggi nei quali era sempre stato “super protetto”, così come “il console che doveva partire” con Luca Attanasio “trovò una scusa ed annullò”; il tutto ipotizzando che dietro all’imboscata di fosse quel “commercio poco chiaro di visti da 5mila euro l’uno” scoperto dal figlio.