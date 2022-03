Luca Babbini, compagno di Eleonora Valli/ “Una mamma dolce e premurosa con i figli”

Il pubblico di “Uomini e donne” conosce certamente bene Beatrice ed Eleonora Valli, le due sorelle che hanno in comune un passato da “troniste“, anche se è soprattutto la prima a essere riconoscente a Maria De Filippi perché è qui che ha conosciuto Marco Fantini, papà di due delle sue figlie e pronto a diventare presto suo marito. La famiglia è però composta anche da un’altra sorella, Eleonora, certamente meno popolare di loro, ma che recentemente ha saputo guadagnarsi uno spazio come influencer.

Beatrice, Eleonora e Ludovica Valli, chi sono?/ Sorelle e Influencer sempre più unite

Eleonora ha sempre preferito stare lontana dalle luci dei riflettori, se non in rare occasioni. Anche lei è riuscita a trovare la serenità sul piano sentimentale grazie a Luca Babbini, che ha conosciuto quando lei era una visual merchandiser. Da lui ha avuto due bambini, Carlo Alberto e Ludovica Allegra.

Eleonora è certamente riservata più delle sue sorelle, ma al pari di molte coetanee ama documentare la sua vita sui social network. A renderla orgogliosa c’è il rapporto con il compagno Luca, cresciuto in modo repentino: “Mi sono diplomata al liceo e ho proseguito gli studi scegliendo la facoltà di Giurisprudenza, ma non sono durata più di un mese – sono le sue parole riportate da womoms.it –. Volevo la mia indipendenza, così ho cercato subito un lavoro. Per un annetto ho aiutato mia mamma nel suo negozio di oggettistica, poi ho trovato lavoro come commessa di una grande azienda, di cui in seguito sono diventata Visuale Merchandiser. E’ stata davvero una bellissima, esperienza, proprio lì a distanza di qualche anno ho incontrato il mio attuale compagno. E’ stato tutto così veloce, quasi un colpo di fulmine. Si dice che quando trovi la persona giusta te ne accorgi, ed è stato così“.

I suoi bambini sono davvero il suo orgoglio e non ha il timore ad ammetterlo: “Sono una mamma dolce, premurosa e abbastanza gelosa. Stabilisco regole, ma non sempre riesco ad avere il pugno di ferro, a volte mi sciolgo. Voglio che imparino il rispetto e l’educazione prima di tutto, spero che si sentano amati. Forse perché è una cosa che da piccola un po’ mi è mancata, per questo vorrei trasmettere loro più amore possibile”.

