Temptation Island, Gaia Vimercati e Luca Bad confermano la loro rottura: lui la accusa di averlo tradito con un 50enne, lei minaccia azioni legali

È davvero finita tra Gaia Vimercati e Luca Bad: dopo le voci degli ultimi giorni, l’ormai ex coppia di Temptation Island ha confermato la fine della loro storia. E lo hanno fatto attraverso i social, con messaggi dal tenore ben diverso. Il primo ad annunciare la fine della relazione è stato Luca, che ha accusato Gaia di averlo tradito con un suo ex di 50 anni.

Anna Acciardi choc dopo Temptation Island: "Costretta a bloccare Alfred Ekhator"/ "L'ho lasciato perché…"

In un messaggio inviato all’esperta di gossip Deianira Marzano, Luca Bad ha rivelato che tutto sarebbe cambiato quando Gaia ha iniziato a lavorare. “[…] era sempre con gli amici e sentivo che qualcosa non andava. Ci eravamo anche appena trasferiti in casa nuova ma dopo mille menzogne e manipolazioni ho scoperto che mi tradiva con un suo ex di 50 anni con il quale lavora.” ha scritto l’ex volto di Temptation Island. Scoperta che lo avrebbe atterrito, secondo le sue parole, perché ormai convinto di aver trovato la donna della sua vita.

Registrazioni Temptation Island finite, c’è già un record/ Arriva la segnalazione choc: "Mai successo prima"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia Vimercati (@gaia_vimercati)

Temptation Island, Gaia Vimercati risponde alle accuse di Luca Bad e minaccia azioni legali: “Vedetta subdola”

Di fronte a queste parole, Gaia Vimercati non è rimasta in silenzio e ha anzi pubblicato un lungo messaggio in cui annuncia provvedimenti legali. Dopo aver confermato la fine della relazione con Luca Bad, nel suo post l’ex di Temptation Island parla di “una scelta dolorosa ma maturata con consapevolezza”. Sottolinea dunque il desiderio di privacy, ammettendo di aver voluto tenere la situazione privata; da qui l’annuncio: “Le autorità competenti sono già intervenute. Le forze dell’ordine sono pienamente informate su ciò che sta accadendo. E tutto ciò che verrà diffuso – in forma pubblica o privata – senza il mio consenso, sarà oggetto di azioni legali già in corso”. Gaia chiude, dunque, il suo lungo post parlando di ‘vendette subdole’ di fronte alle quali non resterà in silenzio.

Diego Di Fazio tentatore a Temptation Island 2025?/ Filippo Bisciglia ci prova dopo Uomini e donne