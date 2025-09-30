Luca Banchi è il nuovo allenatore Italbasket, prenderà il ruolo di Pozzecco e guiderà fino ai Mondiali del 2027 in Qatar

Luca Banchi nuovo allenatore Italbasket, la guida per i prossimi Mondiali

Dopo mesi dalle dimissioni di Gianmarco Pozzecco da CT dell’Italia e la fine degli Europei di Basket, è stata resa nota oggi la notizia ufficiale che Luca Banchi è stato scelto come nuovo allenatore Italbasket con un contratto triennale fino al 2028 per preparare il prossimo grande torneo, il Mondiale 2027 che si terrà in Qatar e le Olimpiadi di Los Angeles dell’anno successivo. Il tecnico era il nome in cima alla lunga lista di profili seguiti dalla Federazione anche se per i molti tifosi i profili che più piacevano erano quelli di Sergio Scariolo, tecnico della nazionale spagnola e Andrea Trinchieri.

L’allenatore italiano è stato scelto per il grande lavoro che ha saputo fare nelle sue esperienze sia con le squadre di club che con le nazionali, e soprattutto per la sua capacità di entrare in corsa e guidare roster non costruiti secondo sue richieste e necessità ma sapendosi adattare e ottenere comunque il massimo. Questo è successo sia nella sua esperienza con la Virtus Bologna nel 2023 con la quale ha vinto la Supercoppa Italiana, raggiunto i play-in di Eurolega e le finali scudetto perse contro l’Olimpia Milano che nell’ultima in Turchia con l’Anadolu Efes con cui ha conquistato il 13esimo posto in Eurolega.

Luca Banchi nuovo allenatore Italbasket, il suo percorso da allenatore

Luca Banchi non è un CT che porterà particolari aggiunte o stravolgimenti nella squadra azzurra o nel modo di giocare, come avrebbero potuto fare invece altri profili, ma sicuramente è un tecnico capace, che conosce bene lo sport e che sa costruire gruppi uniti e capaci di andare oltre le lacune tecniche del roster. I giocatori che avrà a disposizione però saranno gli stessi del precedente tecnico italiano, a meno di improbabili aggiunte di giocatori provenienti dalla NBA, su tutti Donte Divincenzo, ma senza dubbio un ruolo più centrale avranno i giovani Niang, Diouf, Procida, Spagnolo e molti altri.

Oltre ai club però Banchi ha un’esperienza importante anche sulle panchine delle nazionali da quando nel 2021 ha assunto la guida della nazionale della Lettonia che ha portato dal ventisettesimo posto del ranking all’undicesimo grazie alla conquista della prima partecipazione ad un Campionato del Mondo, chiuso ai quarti di finale contro la Germania poi campione. Al termine del Mondiale il nuovo CT dell’Italia è stato premiato come miglior tecnico della competizione oltre ad essere riuscito a far crescere il contesto sportivo del basket in tutta la nazione