Luca Barbareschi si racconta a La volta buona: "Ho avuto un'avventura con Alba Parietti". Ma la Balivo non ci sta

Luca Barbareschi a La volta buona: le sue verità tra Ferilli e Parietti

Il conduttore Luca Barbareschi è intervenuto nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1, la nota attrice ha fatto tappa nel talk del primo canale, tornando a parlare della sua vita privata e delle storie vissute da vicino. “Io credo che come dice Dongiovanni, un uomo piccolo e insicuro, si innamora di molte donne. Chi ha molte avventure cerca sempre una conferma perché sei insicuro. Con Alba ho avuto un’avventura, non so se lo ha mai detto. Era molto simpatica” le parole del conduttore che sta per tornare in onda con una nuova idea in casa Rai, il format Allegro ma non troppo.

Delitto di Garlasco, foro tempia: l'ipotesi di Bruzzone alternativa al Baby Tonfa/ "Forse una collanina..."

Caterina Balivo ha voluto però tagliare corto sulla questione, ricordando una polemica scattata: “Sono cose vostre non ci interessa in questo momento”. “Abbiamo avuto un amore in una scena, ho avuto una vita intensa, questo accade a tutti, tu racconti una cosa e poi la modifichi un po’, il più grande insegnamento della vita me lo ha dato la Ferilli, mi ha fatto capire che non bisogna dire quello che pensi, una cosa che io non riesco a fare.