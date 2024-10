Luca Barbareschi, il racconto toccante a Ballando con le stelle 2024: “Abbandonato da mia madre da piccolo”

È un racconto molto intimo e toccante quello che Luca Barbareschi porta sul palco di Ballando con le stelle 2024 nel corso della terza puntata. Il conduttore e attore ricorda la sua infanzia e l’abbandono subito da piccolo: “Mia madre mi ha abbandonato quando avevo sei anni, io sono stato ingannato tutta la vita. – ha esordito – Malgrado le conferme, l’ufficio al quarto piano, i premi, non riesco a stare tranquillo, mi chiedo se sono un bluff o no…” Così ha ammesso: “Penso di avere un dovere nei confronti dei miei figli, io non perdonerei mai il tradimento ai miei figli, come è stato fatto a me da mia madre”.

Le parole di Barbareschi fanno colpo su Selvaggia Lucarelli in particolare, tanto che arrivano i suoi complimenti in diretta: “Mi sembra che nessuno degli uomini che quest’anno compete a Ballando con le stelle riesca ad uscire dal suo personaggio. Tu non hai paura di essere altro, uno senza maschere particolari, anche disposto a scoprire la tua fragilità. Io vorrei vederti in finale perché tutto questo è bellissimo.”

Fiume di complimenti per Luca Barbareschi dalla giuria

Il resto della giuria di Ballando con le stelle 2024 si accoda con grandi complimenti. “Coreografia fantastica. È molto difficile per un uomo che non è ballerino avere padronanza della guida che mi hanno fatto dire ‘wow’, proprio a livello professionale.” sono le parole di Carolyn Smith. “Prima mi dicevano tutti che eri antipatico. Stanno cambiando tutti idea su di te, ma non per le tue chiacchiere, ma per il tuo stile.” commenta Fabio Canino. “Mi è piaciuta molto la parte emotiva, era perfetta cornice di un quadro pazzesco. Sei stato bravissimo!” conclude Zazzaroni.