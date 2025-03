Luca Barbareschi, chi è e carriera: dal teatro alla lunga esperienza al cinema

Nuovo appuntamento oggi pomeriggio, giovedì 6 marzo 2025, con La volta buona in onda su Rai 1 con Caterina Balivo alla conduzione; tra gli ospiti di spicco c’è anche Luca Barbareschi. L’attore e conduttore classe 1956 è da tantissimi anni attivo sul piccolo e grande schermo, dove ha costruito una ricca carriera di successo non solo come attore ma anche regista e produttore. I suoi primi passi nel settore risalgono al 1976, quando inizia a lavorare a teatro come assistente regista e ad apprendere le basi del mestiere.

Successivamente affina la tecnica recitativa iscrivendosi ad una scuola, per poi iniziare una carriera su più fronti, dalla televisione al teatro, al cinema. Dopo il debutto sul grande schermo sul finire degli anni ’70, negli ’80 viene diretto da registi di spessore come Gabriele Salvatores in Sogno di una notte d’estate e Pupi Avati in Impiegati; nel 1986 recita poi in Via Montenapoleone di Carlo Vanzina e l’anno successivo in Teresa di Dino Risi.

Luca Barbareschi, il successo televisivo tra fiction e programmi

Attivissimo anche in televisione, dove ha preso parte a numerosi varietà e serial, Luca Barbareschi ha partecipato nel 1984-85 al programma Quo vadiz?, sino a raggiungere il grande successo tra il 1989 e il 1994 con la lunga conduzione di C’eravamo tanto amati su Rete 4. Grande successo anche nelle fiction tv, da Rivoglio i miei figli a Nebbie e delitti e Pietro Mennea – La freccia del Sud, e nei programmi degli ultimi anni tra cui Tale e quale show, cui ha preso parte nel 2014, e Ballando con le stelle lo scorso anno.

In carriera Luca Barbareschi è anche uno stimato produttore, ha avuto esperienze come imprenditore e politico e ha spesso recitato anche a teatro; tra gli spettacoli più importanti interpretati in carriera troviamo Enrico V, Sogno di una notte di mezza estate e American Buffalo. Più di recente, invece, è protagonista dello spettacolo teatrale November di David Mamet al fianco di Chiara Noschese, una commedia sulle elezioni americane.